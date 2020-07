Llanto, renuncia y escándalo: Denise Dumas explotó al aire

La discusión por la cuarentena arrancó suave y fue subiendo de tono. Hasta que Denise Dumas -coconductora del programa "Hay que ver" junto a José María Listori - explotó al aire y mantuvo un fuerte cruce con la panelista Marcela Coronel.

Denise se mostró a favor de abrir la cuarentena y acusó a Coronel de apoyar aislamiento desde la comodidad de su casa: "Vos tenés para comer, no sabés lo que es llegar a tu casa y no darle de comer a tu hija”. La panelista también defendió su postura: “Cuando se enferme y colapse el sistema, ¿qué hacemos? Es una disyuntiva muy difícil. No hablo desde lo que no sé, hablo desde lo que me dice el sentido común y desde el sistema sanitario que no da para todo”. Tras la pelea, Coronel se largó a llorar y renunció al programa que se emite por la pantalla de canal 9.

"Si tal vez me hubiera pasado con una compañera es grave, pero mi compañera es par mío y no tiene esa porción de poder que sí tiene la conductora para descalificarme, humillarme y maltratarme como lo hizo Denise", dijo en declaraciones a La Nación.

"En el corte me puse a llorar y les dije a José María y al productor que no puede hacerme lo que me hizo, que eso no puede pasar y pregunté si estaban esperando que yo renuncie. Me dijeron que Denise estuvo mal, que eso no se hace y me dieron la razón. Yo estaba muy mal. Quiero aclarar que ya venía sufriendo un montón este tipo de cosas", agregó.

Coronel responsabilizó a Denise por dejarla sin trabajo. "Tanto que habla de mi panza llena, se cagó en eso que ella cree porque no sabe nada de mi vida privada. Tiró eso al aire por pura demagogia, para ponerse a la gente de su lado en un discurso mentiroso porque ella tampoco puede hablar. Y me dejó sin laburo. Porque de qué manera vuelvo yo a un programa en el que tengo un conflicto con la conductora".

Denise no se quedó callada y le respondió a Coronel. “Estoy en medio de un lugar muy doloroso. Para mí fue un debate televisivo más”, dijo.Y agregó: “Nunca en la vida me pasó esto, además es una persona que conozco hace diez años. Cuando terminó ese programa yo arranqué el fin de semana y nunca me enteré (del enojo de Marcela). Nadie habló conmigo. Nunca. Ella no levantó el teléfono ni siquiera para decirme ‘no me gustó’. Estoy muy triste con esto”.

“La verdad es que yo recontra disfrutaba debatir porque me encanta, sabiendo que la persona que tengo enfrente y yo somos buenas personas y queremos debatir una idea. Estamos debatiendo sobre la cuarentena del país, no es nada personal. Hay gente que puede pensar como ella o como yo, o como ninguna delas dos. Lo que sé es que jamás tuve la intención de hacerle mal”, dijo.

Denise y Coronel no volvieron a hablar después de aquel programa: “Le pido a la gente que vea ese debate y digan si la maltraté o la humillé. Es un debate más. Si ella no decía nada no lo levantaba nadie porque la realidad es que de estos debates hay 25 por día. Me parece que nos estamos subiendo a una locura. Te puede molestar algo pero nunca insulté y, además, estaba desde mi casa hablando sobre mi propia voz con dos minutos de delay, tengo que hablar fuerte para entender qué tono le estoy poniendo a lo que digo, es muy difícil”.