Galli anunció la fecha para la reapertura de los gimnasios y las actividades deportivas al aire libre

El intendente Ezequiel Galli adelantó que ya están trabajando en los protocolos para la reapertura de los gimnasios y permitir la práctica de deportes individuales al aire libre y actividades culturales.

“Estamos evaluando los protocolos para que a partir del 3 de agosto, o quizá antes, puedan volver a trabajar los gimnasios, siempre con medidas biosanitarias estrictas”, dijo. Los gimnasios permanecen cerrados desde hace más de 100 días y viven una crisis terminal. "También estamos trabajando para autorizar el 3 de agosto la práctica de deportes individuales al aire libre y permitir las actividades culturales

"Tenemos que actuar muy bien todos para no tener un pico de contagios y transitar esta etapa de la mejor manera posible. Todos tenemos ganas de juntarnos a cenar con amigos, pero tenemos que esperar para lograr llegar a la fase 5", agregó.

Además, Galli señalo: “Estamos ante un desafío, ante una pandemia que está llegando al momento más complejo como lo veníamos anunciando con Germán Caputo -secretario de Salud-. Sabemos que las enfermedades respiratorias tienen su pico en este período. Es responsabilidad de todos, de los 120 mil habitantes de Olavarría que podamos seguir en fase 4”.

“Seguimos con el monitoreo permanente y tenemos que lograr un equilibrio entre el sistema de salud y lo económico, y para que ese equilibrio se mantenga apelamos a la responsabilidad, si pensamos pasar a fase 5. El virus llegó para quedarse, en todo el país avanza. La única forma de controlar su avance es con el distanciamiento social, con actitud responsable, sin reuniones familiares, ni festejos de cumpleaños. Este virus implicó tener un cambio en nuestra costumbres, no sabemos por cuanto tiempo, quizás sean meses, vamos a tener que seguir usando tapabocas, no vamos a poder besar a nuestros abuelos y no vamos a poder juntarnos con amigos. Si tenemos una actitud responsable, vamos a avanzar, no queremos retroceder porque se traduce en un impacto muy fuerte en la economía”, manifestó.

El intendente pidió que todos tengan una actitud responsable. "Si tenemos otro brote u otro pico de casos, tenemos que volver para atrás y no queremos. Queremos que la economía siga funcionando igual que como lo está haciendo hoy o incluso con mayor actividad. Cuando salimos tenemos que hacerlo únicamente para hacer mandados o para ir a trabajar. Lo tenemos que hacer entre todos, apelamos a la responsabilidad de todos para que la economía siga creciendo.Para que los números sigan siendo los que tenemos hasta ahora, con ninguna persona que requiera de una respirador, con ninguna cama que deba utilizarse innecesariamente”.

“Tenemos que seguir siendo responsables de nuestras actitudes y actos, acatando las normas. Nos hemos animado a dar un paso más, que los próximos sean para adelante y no para atrás”, concluyó.