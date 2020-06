Laprida: Suspenden temporalmente viajes a Olavarría

Los casos confirmados en Olavarría alertaron a la región sobre la circulación que actualmente tiene el virus Covid-19.

Este sábado, Pablo Torres – Intendente de Laprida – señaló a través de sus redes sociales que “durante el finde no habrá viajes ni desde ni hacia Olavarría (no hay atención médica, no vienen proveedores y las visitas de paseo están prohibidas entre distritos)”.

También explicó que “el domingo o lunes temprano tomaremos nuevas definiciones respecto de viajes a esa ciudad para fortalecer el control”.

El jefe comunal de la ciudad recordó que “la única seguridad es cumplir todas las normas establecidas, y hacerlas cumplir a los que están cerca” y agregó que “la responsabilidad ciudadana es imprescindible”.