Germán Caputo: “Nosotros le hicimos la PCR, donde no hay falsos positivos”

El pasado miércoles, la secretaría de Salud de la Municipalidad de San Nicolás salió a informar que los cinco trabajadores con COVID-19 positivo en Olavarría, finalmente, nunca habrían tenido la enfermedad.

Tras las declaraciones que, obviamente, pusieron en tela de juicio los procedimientos que se llevan a cabo en Olavarría, fue Germán Caputo – Secretario de Salud Municipal – quien dialogó con Infoeme sobre la situación.

“Nosotros le hicimos la PCR, donde no hay falsos positivos” comenzó aclarando el ex director del Hospital Municipal. Sobre los resultados conocido, indicó que “ellos le hicieron un test de anticuerpos y le analizaron la IGG y la IGM, y muchas veces en esas si existe falsos negativos”.

En la misma línea, continuó comentando que “se cree que esta enfermedad en distintos porcentajes de los pacientes no forma la IGG".

Para dosar la IGG se necesita un método híper específico, habría que ver cual usaron. No es correcto decir que si no dosamos la IGG, no tuvo enfermedad