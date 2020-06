En un video, Comerciantes Unidos denunció “desigualdad de condiciones”

Bajo el título “Olavarría, ciudad del trabajo”, la agrupación Comerciantes Unidos realizó nuevos reclamos por condiciones “desiguales” que viven como sector. Pidieron que la ciudad acompañe este reclamo con la decisión de “comprar en un comercio local y legal”.

En este sentido, señalaron que en el último tiempo atravesaron “un perjuicio laboral y económico muy fuerte” siendo que hubo una inversión para “acondicionar locales para cumplir con los protocolos como se indicó”. Cabe señalar que tras llegar a una fase casi de apertura total, Olavarría tuvo que volver a Fase 1 y hoy se encuentra en Fase 3.

“Advertimos que las condiciones desiguales se materializan cuando empresas de otros rubros incumplen las normas y no reciben el destrato que sí recibimos los comercios”.

Señalaron que hay “multas a los comercios por el cronograma de DNI, por la persecución con los protocolos cuando es de conocimiento público que siguen circulando bolsones de ropa en showroom que no cumplen ninguna norma de seguridad” además de que acusaron al Municipio de no posponer “las fechas de vencimiento de los impuestos, sino que el mes que viene vamos a pagar un aumento del 50% en la tasa de seguridad e higiene o por la vuelta del Estacionamiento Medido el primer día del único mes que pudimos abrir nuestras puertas al público (servicio que, en ese momento, no había retornado en ninguna ciudad de la Provincia de Buenos Aires)”.

Si bien aclararon que “respetan” que las personas busquen la salida económica que “necesitan para alimentar a su familia” Comerciantes Unidos destacó que “lo que estamos denunciando en éste momento son las condiciones desiguales que atravesamos en oposición a otras actividades”.

“Quienes trabajamos en comercios tenemos un contacto constante con la gente, lo que nos permite medir el estado de la cuestión mucho antes que todo vuele por el aire. Y esto justamente fue lo que nos sucedió con los ingresos”.

Con respecto al último brote de casos, denunciaron que “el virus entró por la deficiencia en el control de los ingresos que seguimos escuchando por parte de nuestros clientes y proveedores”.

Finalmente, cerraron indicando que “Olavarría no es la ciudad de los asados y cumpleaños, Olavarría es la ciudad del trabajo. Y eso estamos buscando, trabajar con igualdad de condiciones”.