Habló el paciente positivo que rompió la cuarentena: “no ando por la calle repartiendo Covid”

Se trata de Marcelo Isidro Rodríguez quien fue entrevistado por César Saldaín en el programa OK que se emite por 102.7 Radio Sapiens. Aseguró que “reconozco que no tendría que haber salido pero fue una cuestión de fuerza mayor”.

Días atrás un olavarriense con COVID-19 incumplió el aislamiento que debía estar realizando y salió de su hogar. Tras una denuncia a Ojos en Alerta, el hombre fue interceptado por un móvil policial. Tras pedir las explicaciones de por qué estaba circulando refirió que “lo autorizaron de palabra a abandonar el aislamiento”.

Este lunes, Marcelo Isidro Rodríguez habló con César Saldaín en el programa OK de 102.7 Radio Sapiens con la intención de dar su versión de los hechos.

Señaló que “no puedo creer la desinformación que hay, la gente comparte y opina. Acá la gente juzga, es juez, verdugo, todo al mismo tiempo”.

Sobre su situación de salud indicó que “estuve con un persona que estaba contagiada, me hice el hisopado que corresponde y me dio positivo. Hice el aislamiento 14 días como corresponde. En realidad, en vez de 14 días estuve 16 días y salí el viernes porque estuve 16 días sin salir de mi casa”.

Concretamente sobre el episodio en el que es interceptado por la policía fuera de su domicilio contó que “me quedó sin pañales, tengo un nene de tres meses. Llamo a un amigo y le digo: ‘¿no me haces un favor y me comprás un bolso de pañales?’” y continuó con el relato: “voy hasta la casa en la camioneta, me los tira por la ventanilla y fue ahí cuando me interceptó la patrulla”.

“No tengo el alta firmada”, reconoció Rodríguez. La patrulla “me hace las actuaciones que corresponden y de ahí, me vine para mi casa y me quedé acá. Dicen que yo anduve por toda la ciudad en la camioneta, a ver… hay cámaras en Olavarría”, agregó.

“Me tienen que hacer otro hisopado para darme el alta como corresponde. Reconozco que no tendría que haber salido pero fue una cuestión de fuerza mayor. Tengo un nene de tres meses, yo no salgo”, señaló.

“La gente llegó a decir que soy el caso 0”

Durante la entrevista señaló que “la gente llegó a decir que soy el caso 0. Yo no estaba enterado que era el caso 0. Hace tres meses que estoy en Olavarría. La única vez que viajé a Buenos Aires, fui con mi señora para tener familia porque tenía un embarazo de complejidad. Tuvo familia y nos vinimos de Capital y hace tres meses que estamos acá”.

En su relato indicó además que “la gente dice que voy a Buenos Aires y compro dólares. Yo tengo una empresa, tengo transporte, tengo propiedades. No me dedico a comprar dólares”.

“Yo no ando por la calle repartiendo Covid como si repartiera fruta”, afirmó Isidro Rodríguez.

También hizo hincapié en los comentarios que se viralizaron en redes sociales: “Como yo voy a ir a la justicia como corresponde, también la gente que se ha encargado de decir un montón de cosas tendrá que venir a la justicia a decir de dónde saca y qué pruebas tiene, porque me han dicho hasta que vendo drogas”.