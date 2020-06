“Hay que denunciar estas cosas para que no pasen más”

La frase pertenece al ex futbolista Martín Gorozo, quien denunció en Tandil que dos policías le sustrajeron 40 mil pesos durante una requisa en un control. A raíz de la acusación se realizaron allanamientos, uno de ellos en Olavarría. “El policía me dijo que si yo andaba en drogas, si le tiraba plata hacía como que no veía nada” señaló en una entrevista radial.

El ex futbolista Martín Gorozo brindó en las últimas horas una entrevista radial en la que dio detalles de la denuncia realizada contra dos policías de narcóticos a los que acusa de robarle dinero durante un control sanitario de Ruta 30, cuando llegada a Tandil. A raíz de la acusación se realizaron allanamientos, uno de ellos en Olavarría.

En diálogo con ABCHoy Radio (89.1 FM), Gorozo relató: “Alrededor de las 20:30 llegué al control. Viajé solo. Me hicieron detener al costado de la ruta y se me acercó el inspector, a los 20 minutos y mostré el papel con el permiso para asistir a mi papá, que vive en Tandil. Me pidió el DNI y se retiró”.

“Al rato se me acercó nuevamente y me dijo que me iban a acompañar con un patrullero hasta el domicilio de mi papá. Dije que no había problema y mandó a pedir a Tránsito y que iban a tardar 20 o 25 minutos”, continuó.

Gorozo recordó que en esas circunstancias, “se acercan dos policías, que dijeron ser de Narcotráfico y que querían requisar la camioneta. No argumentaron nada. Como no tengo nada que ocultar, accedí, pero les dije que necesitaba un testigo y entonces vino el mismo inspector de tránsito”.

“Me preguntaron si tenía drogas, si tenía armas. Les dije que nada de eso, pero sí que llevaba plata en un bolso, en un bolsillo lateral. Entonces uno de ellos me dijo que me tenía que hacer unas preguntas, mientras el compañero revisaba la camioneta. El policía anotaba en una libretita cualquiera y me hizo cuatro o cinco preguntas. En un momento giré hacia la camioneta y el otro agarra el bolso con la plata. Cuando miro, el policía me hace una pregunta y cuando retomo la vista lo estaba guardando”, contó el denunciante, dejando entrever que se trató las preguntas fueron solo una maniobra para distraer su atención.

Luego de la requisa, Gorozo manifestó que “uno de ellos me llama aparte y me dijo: ‘si andas con drogas, sincerate. La semana pasada vino una persona con plata a comprar drogas a Tandil y entablamos una relación. El me tira plata y yo hago como que no vi nada’. Yo le contesté que no estaba en esa” sostuvo.

Luego, siempre según el relato, “me quisieron hacer firmar un acta, como que revisaron y no me faltó nada y que yo di conformidad. El tema no es que me falte nada, sino que no me sobre, les dije, porque como venía la mano, entendí que me podían meter algo. No firmé nada, solo la DDJJ para entrar a la ciudad, pero ningún acta policial”.

Posteriormente, ya en su destino, Gorozo revisó su bolso y detectó el faltante de 40 mil pesos. “Yo traía 50 mil. Diez en un fajo con una bandita elástica y el resto venía suelto. Mi hermano me llevó a la Policía Federal e hicimos la denuncia. Nos atendieron muy bien y sé que al otro día (sábado pasado), hicieron allanamientos”.

El denunciante sostuvo que “tal vez esto pasa seguido, creo que hay que denunciar estas cosas para que no pasen más. Uno confía en la policía, y pasa esto, aunque por supuesto que no todos son iguales”.

Fuente: ABC Hoy