“El virus ingresó por la puerta de la ciudad en una persona asintomática”

Desde el inicio del brote de casos que ha llevado el número personas contagiadas al borde del centenar, hay una pregunta que se reitera en cada conferencia y hasta las últimas horas no había tenido una respuesta concreta. Se trata de la manera en la que el coronavirus ingresó a nuestra ciudad, la inquietud fue respondida por Hilario Galli, el secretario de gobierno municipal, en una entrevista a una radio marplatense.

“Veníamos de 64 días sin ningún contagio en la ciudad, lo que hizo que la población relajara un poco las barreras de contención propias, la barrera de cuidados personales, y se fueron sucediendo ciertas reuniones, contacto con familiares, visitas a amigos, asados, cumpleaños. Eso fue lo que hizo que este virus se propague tan rápido a lo largo y ancho de la ciudad”, señaló el funcionario municipal en una entrevista realizada en las últimas horas.

Al ir respondiendo las preguntas acerca de la situación local y las medidas para mitigar el avance del Covid19 Hilario Galli avanzó sobre las particularidades de nuestra ciudad referidas al importante movimiento de transportes, las sedes carcelarias de Sierra Chica y, por ejemplo, la “muy importante” relación que se guarda con el AMBA. No obstante, precisó que “el virus no ingresó por ninguno de estos lugares, no ingresó en ninguno de los camiones, no ingresó a partir de los protocolos que se instauraron en fábricas, empresas y comercios. El virus ingresó por la puerta de entrada de la ciudad, con un certificado correspondiente de tránsito, y en una persona que era asintomática”, reveló.

Al respecto añadió que a esa personas “cuando se le tomó la fiebre le dio que tiene buena temperatura, cuando se le hizo el control de anosmia lo pasó tranquilamente, lo que sí pasa es después, qué hacemos cada uno de nosotros puertas adentro de nuestra casa, y ahí es donde no se respetaron los protocolos”, subrayó.

“Nosotros veníamos avanzando en la flexibilización de la cuarentena”, añadió y detalló que “17 días antes de tener este primer foco habíamos instaurados las salidas recreativas”, narró. “Siempre fuimos muy respetuosos con esto, cada uno de los pasos hacia adelante que fuimos dando en el sentido de la flexibilización de la cuarentena fue con la anuencia de la Provincia”, completó.

Otro punto relevante de la entrevista fue cuando la conversación retomó la situación de las personas asintomáticas, sobre las cuales Galli detalló que representan el 60% de los contagiados. Lo interesante aquí fue no solo cuando pidió que por esta situación se incrementen los recaudos, sino cuando refirió que “un dato a tener en cuenta, claramente la provincia de Buenos Aires no realiza testeos a asintomáticos, nosotros acá sí los testeamos por eso que también tenemos un número tan abultado de positivos en la ciudad”.