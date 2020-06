Verdulería: “Nunca me fue practicado el hisopado ni test de ninguna naturaleza”

En la jornada de este jueves una polémica inesperada se desató en torno a una verdulería ubicada en pleno centro de la ciudad, sobre el cruce de Necochea y Alsina, donde pudo verse un importante despliegue de seguridad. Infoeme se acercó al lugar y el diálogo con autoridades permitió conocer que “queríamos constatar que las personas que atienden no tengan ninguna vinculación con ningún Covid19 positivo", se explicó a medida que se referenciaba que todo se inició por la denuncia de vecinos.

“Aparentemente la persona debería estar realizando un aislamiento y no lo está haciendo", se argumentó mientras se refería que todo era materia de estudio y cotejo con la información que se tiene desde las áreas de Bromatología y Salud. Lo concreto es que la clausura del comercio dio lugar a todo tipo de comentarios y conjeturas que ahora fueron respondidos por el titular del comercio, que lo hizo a través de un escrito que envió a los medios periodísticos de la ciudad.

“Ante la difusión pública de noticias principalmente suministradas por autoridades municipales, a raíz del procedimiento realizado en el día de la fecha en la Frutería Maná, situada en calle Necochea y Alsina, en el marco de la pandemia que azota al mundo entero, me dirijo a usted y por su intermedio a toda la ciudadanía, aclarando algunos puntos de singular importancia”, se inicia el escrito que cuenta con la firma de Sebastián Baldomar y que se constituye de 10 puntos.

“Quien suscribe se encuentra por propia voluntad en aislamiento preventivo, al haber tenido contacto de cercanía con una persona Covid19 positivo. Por dicha razón, de manera voluntaria me aislé en mi domicilio, a pesar de que me encuentro en buenas condiciones de salud. Fui yo mismo quien puso en conocimiento de la situación al personal de salud”, señaló en el primero.

“Se ha hecho mención, e incluso fue registrada en la propia acta de procedimiento que el establecimiento no debía estar abierto, ya que el propietario es Covid19 positivo, y que dicha orden le había sido dada al momento correspondiente del resultado del test”, se avanzó en el segundo de los ítems, para concluir en el siguiente que “dicha información es cuanto menos errónea e inexacta, aunque de manera concreta es absolutamente falaz. Nunca me fue practicado el hisopado ni test de ninguna naturaleza”.

“Aclarado el punto anterior, mal me pudieron haber notificado al momento del resultado de un test que nunca se realizó, la orden de mantener cerrado el local”, continuó. “No obstante lo indicado, se aseguró públicamente que el propietario del local era Covid19 positivo”, se quejó. “Que la persona que se encontraba atendiendo el local no presenta síntomas de ninguna naturaleza, y nunca fue notificada o conminada a no trabajar. Por el contrario, se le indicó que con los cuidados pertinentes no era necesario su aislamiento, además nunca se le practico hisopado o test. Recién en el día de la fecha y con posterioridad al acta, fue obligada a retirarse del local, y se la notificó que se le practicaría hisopado. Todo ello con posterioridad a la información difundida”, siguió.

“Si el suscripto, o quien se encontraba atendiendo el local, figuran en la base de datos, corresponde por entera responsabilidad al personal que realiza dichas bases. El hecho de que personalmente hubiese comunicado vía WhatsApp a epidemiología para notificar mi situación y mi decisión de autoaislarme puede explicar la circunstancia de figurar en algún listado. Ello no implica en absoluto que se me haya diagnosticado positivamente o se me haya realizado algún test, lo cual, reitero, es absolutamente falso; como así también que en ese momento me hayan notificado la imposibilidad de mantener abierto mi negocio, esto claramente hubiera resultado imposible, ya que nunca existió el test”, puede leerse en otro de los apartados.

“Lo que aquí menciono no son opiniones personales, cada uno de los puntos referidos pueden ser probados exhaustivamente. Incluso se ha presentado una denuncia penal, según la información difundida, lo que nunca van a poder incorporar las autoridades de salud, como elemento probatorio, es el inexistente hisopado o test que supuestamente me practicaron”, se enfatizó.

Posteriormente se hizo hincapié en “el daño personal y económico que me ocasiona esta situación”. “Ese daño es mensurable desde lo estrictamente monetario, aunque no se puede aplicar idéntica escala a la afectación al honor y a la familia por una información que presenta falta de veracidad desde su inicio”, lamentó. “Información que se encuentra viciada desde su propio nacimiento, por elementos que surgen de la propia acta realizada por personal interviniente, dando por hecho aspectos que no son tales”, completó al respecto.

Por último, refirió que “dicho daño se multiplica, minuto a minuto, siendo replicado en redes sociales y también en medios que no son locales. Se sabe que si lo dicen los medios, y peor aún, si lo dicen las propias autoridades, es difícil dudar de la veracidad. Apelo a la responsabilidad moral de los medios a los que me dirijo a efectos de corroborar que la información volcada, sea absolutamente cierta en todos sus matices”, finalizó.