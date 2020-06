Santillán: “Muchas empresas están pagando las quincenas en cuotas y se viene el aguinaldo”  

El dirigente de Aoma, Alejandro Santillán describió el complejo panorama que atraviesa la actividad y el impacto del coronavirus en Olavarría. Señaló que para el rubro de cal y piedra “está muy difícil, no solamente por la cuarentena sino porque no hay obra” mientras que en el caso de las cementeras indicó que “hay algún tipo de movimiento”. Sobre el brote de contagios de coronavirus en la Ciudad reconoció que “hay incertidumbre sobre lo que está pasando”.

El titular del gremio Aoma Olavarría, Alejandro Santillán, analizó la compleja situación que atraviesa la minería local y su agudización en los últimos meses con la llegada de la pandemia coronavirus a nuestro país.

En diálogo con Infoeme, el dirigente diferenció la situación de los rubros cal y piedra y cemento: “En cal y piedra hace un año y medio que venimos en caída y los empresarios no han tenido la suerte de tener la ayuda del Gobierno, la famosa ATP. Hoy están transitando una situación compleja. Muchas empresas están pagando las quincenas en cuotas y se viene el aguinaldo. Está muy difícil no solamente por la cuarentena sino porque no hay obra y no hay venta. Y eso se traslada en las balanzas de las empresas y al no haber despacho a las empresas se les hace muy difícil cumplir con las obligaciones” sostuvo.

Explicó que en rubro de la cal “es un tema más rebuscado porque la industria de San Juan se ha metido mucho en la provincia de Buenos Aires y eso nos tiene un poco preocupados. Desde la Secretaría de Minería están evaluando hacer algún tipo de legislación para que en las pocas obras que hay de vialidad se tengan en cuenta a las pymes que son de nuestra zona” dijo.

Sobre las cementeras, señaló que “si bien no están en récord hay algún tipo de movimiento”.

Respecto al impacto del brote de coronavirus en la actividad diaria de los trabajadores, Santillán explicó: “se están cumpliendo los protocolos, siendo cuidadosos y tratando de no cometer errores. La sensación que tenemos es que al no saber quién está infectado o no hasta no tener un llamado del municipio que está haciendo el árbol de contagios uno no se entera. Hay rumores pero de ninguna manera nos vamos a basar en los rumores. Pero si hay incertidumbre sobre lo que está pasando. Se habla cotidianamente con los trabajadores y delegados” comentó.

Detalló que las canteras “vienen con trabajo reducido más que por la pandemia porque no hay ventas y los compañeros no la están pasando de la mejor manera. Tenemos los salarios reducidos con algún acuerdo que se ha llegado con la cámara para mantener la fuente de trabajo. Los compañeros que están en sus casas están cobrando el 65% del bruto – supera el 70% del sueldo- pero a la gente se le está haciendo muy difícil y los que están trabajando en cal y piedra están percibiendo el 83% de sus salario bruto, estarían casi cobrando lo mismo pero no tendrían los descuentos no remunerativos”

Hay empresas que de despachar 60 u 80 mil toneladas pasaron a 5 mil. Estamos a un 10 o 15% de lo que se estaba despachando.

Agregó que en las cementeras “hay una dotación reducida. Si bien en la fase 4 se iban sumando compañeros pero hoy se ha vuelto un poco para atrás y han quedado las líneas principales”.

Respecto a la situación con la empresa de San Nicolás a la que pertenecen trabajadores que vinieron a trabajar a Loma Negra expresó: “Sacamos un comunicado por alguna declaración de algunos personajes que tenemos en la localidad que salieron a hablar de la minería con muchísimo desconocimiento para lavarle las culpas a los funcionarios. Hubo un pedido para pedir que no vengan empresas de afuera. Es cierto que la empresa de San Nicolás ha venido en otras oportunidades, es mejor, pero no es una tecnología de esa empresa. El cemento refractario lo compran a una empresa de San Luis entonces esa empresa le alquila o le presta a la de San Nicolás y ellos utilizan un método de inyección que alquilando esa máquina lo puede hacer cualquier trabajador de Olavarría” indicó.

Por último también cuestionó la postura del intendente Ezequiel Galli al retirarse el último lunes de una conferencia de prensa: “La actitud del intendente de levantarse de la mesa y dejar al responsable de la salud solo, me da mucha pena porque a los médicos que se están quemando las pestañas los dejen sentado en una mesa pero no me sorprende” concluyó.