El Gobierno pagará un nuevo bono de $ 10.000 desde la próxima semana

Lo aseguró la titular de la Anses durante una conferencia de prensa que se realizó este lunes. Se cobrará a partir del 8 de junio y los beneficiarios no deberán volver a anotarse.

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, confirmó este lunes que el gobierno nacional abonará nuevamente los $ 10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los casi 9 millones de personas que lo cobraron la primera vez, con un cronograma de pagos que iniciará el 8 de junio.

Raverta anunció hoy que “las casi 9 millones de personas” que ya cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) “volverán hacerlo en la segunda vuelta del bono en este mes”, sin necesidad de volver a anotarse.

Los pagos, aseguró Raverta, comenzarán el próximo lunes para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y quienes declararon una CBU con DNI terminado en cero e irá avanzando a un día por cada DNI, para luego continuar por quienes no tienen cuenta bancaria.

Además, precisó que “va a durar entre 4 y 5 semanas”, debido a que “el cronograma de pagos será inteligente para no tener riesgos en materia sanitaria”. Resaltó que la idea fue diagramar "un cronograma prolijo y con el que no se agolpe gente en la calle" y que para quienes no pueden asistir en la fecha asignada "habrá nuevamente una fecha remanente para que reciban el beneficio”.

Los detalles específicos del cronograma de pagos serán dados a conocer en un decreto presidencial que será publicado en el Boletín Oficial en los próximos días.