SOESGyPE denunció quitas salariales a trabajadores de dos estaciones de servicio  

El gremio brindó este sábado una conferencia en el que afirmó que las empresas “Zito y Priola y RAM Olavarría han hecho quitas de salarios de 8 mil a 16 mil pesos”. El secretario general del sindicato a nivel local, Lucas Newbery, indicó que las firmas “han tomado esa decisión arbitraria sin consultar con nadie”. Anticipó que pedirán a la delegación regional de Trabajo “que nos dejen hacer las audiencias en los lugares de trabajo” y no descartó medidas de protesta en caso de no haber avances en la negociación.

El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garages de la república Argentina (SOESGyPE) denunció este sábado en conferencia de prensa que dos empresas locales “han hecho quitas de salarios de 8 mil a 16 mil pesos”.

El anuncio fue encabezado por el delegado del sindicato, Lucas Newbery y el asesor letrado del gremio, Dr. Esteban Librandi.

“Estamos viviendo las consecuencias sociales y laborales de la pandemia que todos los sectores laborales están padeciendo” indicó Librandi a modo de presentación para dar paso a la palabra del titular del gremio.

Seguidamente, Lucas Newbery describió la situación laboral de los trabajadores en el marco de la pandemia: “Hemos recorrido las estaciones y hemos encontrado algunas problemáticas con los sueldos. Algunas empresas han adquirido el subsidio del gobierno y otras han tomado una resolución arbitraria sin consultar con los trabajadores y con el gremio y han hecho quitas de salarios de 8 a 16 mil pesos” dijo.

“Son las empresas Zito y Priola y RAM Olavarría, dos empresas con la bandera de YPF que han tomado esa decisión arbitraria sin consultar con nadie. Veremos si en el transcurso de la semana a estas dos empresas se les suman otras” continuó el dirigente sindical de Soesgype.

Precisó que ante la problemática “se ven afectados entre 35 y 40 trabajadores” y advirtió que si bien “en las estaciones de servicio cayeron las ventas, desde el día uno de la pandemia siempre siguieron trabajando, han seguida abiertas y en los tres turnos”

Nos hacen partícipes de la pérdidas y cuando ganan solo cobramos el sueldo de convenios

“Repudiamos estas medidas arbitrarias que han tomado las empresas. Los trabajadores se desayunaron que tenían quitas de entre 8 mil y 15 mil pesos, es un 20 o 25% del salario” continuó Newbery.

Adelantó que este lunes “vamos a pedir audiencias en el ministerio de Trabajo. Vamos a pedir que nos dejen hacer las audiencias en los lugares de trabajo, en este caso las estaciones de servicio” dijo.

En la misma dirección, Esteban Librandi consideró que los descuentos “son un abuso porque es necesaria la presencia de los tres roles, el trabajador, la empresa y el sindicato. Así se administra la emergencia desde el punto de vista laboral. Los trabajadores siempre dieron lo que tenían que dar que es el trabajo y los empresarios tienen que hacerse responsables y cumplir con las disposiciones. Llama de atención hacerla de modo inconsulta, es un momento en el que el diálogo tiene que ser el camino justo. Hay una irresponsabilidad de los empresarios” consideró.

Por último, Lucas Newbery no descartó futuras medidas de protesta: “Esperaremos a la primera audiencia pero no vamos a esperar mucho más. Vamos a dar la oportunidad para que vengan y planteen que pasó porque no lo han hecho y sino medidas vamos a tomar, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados” concluyó.