Sus propietarios se diferenciaron de los hoteles de pasajeros y remarcaron sus medidas de higiene. “Nuestros clientes no están con el turismo, están acá como los de una panadería o verdulería"

Hoteles alojamiento piden abrir en Tandil: “con la gente no tenemos contacto”

Propietarios de hoteles alojamiento de Tandil salieron a pedir la apertura de la actividad y se diferenciaron del resto de la actividad hotelera.

Walter May, titular de "La Morada", contó a El Diario de Tandil que “nosotros tenemos una habilitación distinta a los hoteles de pasajeros, pero para la reapertura nos incluyen con ellos. Nuestros clientes no están con el turismo, están acá como los de una panadería o verdulería"

"Nosotros vendemos el turno de dos horas, no jornada completa como los hoteles de pasajeros. Con la gente no tenemos ningún tipo de contacto, tocan timbre y es todo por teléfono. No hay otro rubro que tenga menos contacto, es casi como una venta online", agregó.

Para que haya contagios dentro del hotel, detalló que "tiene que venir una persona contagiada, que llegue otra en el lapso que el virus no haya muerto, y que encima no hayamos limpiado la habitación, lo cual el porcentaje es mínimo” continuó.

Al respecto, sostuvo:"desinfectamos con una máquina de ozono las habitaciones, que es cien veces más fuerte que el cloro. Además se dispersa en el aire, mata todo".

Finalmente expresó que "de acá dependen treinta familias, la situación es desesperante. Si no nos dejan abrir, vamos a tener que empezar a definir sueldos o despidos"

Fuente: El Diario de Tandil

"La situación es malísima, nadie nos escucha. Siempre hay una solución, un punto de encuentro. No abrir es la muerte", cerró.