Rige el nuevo permiso para circular: ¿Cómo funciona en la Provincia?

Los nuevos permisos de circulación por el coronavirus entraron en vigencia a las cero horas de este sábado.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que será obligatorio el Certificado Único de Circulación (CUHC) para quienes estén exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio pero no así la descarga de la Aplicación "Cuidar" como se había dicho inicialmente. Con el certificado correspondiente impreso en papel, será suficiente.

El Certificado Único Habilitante para Circulación durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio puede ser tramitado a través de la web o por medio de la aplicación Cuidar (opcional).