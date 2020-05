Masiva marcha de trabajadores de la salud por las calles de la ciudad

“Sin banderas, sin distinción política. Es luchar por nuestro trabajo, que nos respeten”. De esa manera Ramiro Aramburu, el presidente del Círculo Médico explicó los por qué de la masiva marcha de profesionales de la salud que pudo verse -y también escucharse debido a los bocinazos- por las calles del centro de la ciudad.

Se trató de la denominada “Movilización Nacional de Médicos”, una marcha que surgió en Córdoba, donde dos trabajadores de la salud fueron imputados acusados de haber propagado el coronavirus en un geriátrico. En esa provincia las manifestaciones son una constantes desde hace ya varios días, un reclamo que se extendió a todo el país.

“Primero para luchar por los médicos y lo que aconteció en Córdoba”, señaló, precisamente, Aramburu al ser consultado por Infoeme. “Para estar unidos y en contra de la judicialización de los casos de Covid19 en cuanto a los médicos”, añadió.

No obstante, también señaló que la ocasión sirve además para exponer otros reclamos que no son menores, ya que afirmó que las condiciones laborales son tan “precarias” que están “atadas con alambre”. Esa fue la antesala a un reclamo “que no es nuevo” y que tiene que ver con “los valores que estamos recibiendo en cuanto al trabajo que estamos haciendo”, enfatizó.

“La jornada se acrecentó y eso no se ve reflejado”, continuó y ejemplificó con el hecho de que los profesionales de la salud están “afrontando la compra de protecciones con su sueldo”. Tal es así que pancartas como “remuneración digna” y “cese de precarización laboral” pudieron verse en los autos que fueron parte de la caravana que recorrió el centro local.

Sobre la situación olavarriense en particular consideró que “las medidas que se han tomado son buenas, pero el nivel de equipos para protegernos no son los adecuados, son escasos”, consideró a medida que dejaba entrever su preocupación acerca de cómo serán las condiciones si llega el tan aludido pico en las próximas semanas. No obstante, reiteró en varias ocasiones que por ahora “estamos bárbaro”, ya que “no tenemos el virus en Olavarría”.