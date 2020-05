Control y sanción para comercios que sigan utilizando bolsas de polietileno

La sesión del último jueves del Concejo Deliberante dejó mucha tela para cortar, varios contrapuntos y réplicas que aún hoy siguen vigentes. Sin embargo, también hubo un proyecto en el que las bancadas se pusieron de acuerdo y le dieron el aval de manera unánime.

Se trató del proyecto de ordenanza que fuera presentado por la concejal oficialista María José González, que se traduce en la adhesión a la Ley Provincial 13.868, que establece que “los establecimientos comerciales, tales como las grandes cadenas de supermercados, reemplacen las bolsas de polietileno”.

“Las bolsas tradicionales, solo podrán utilizarse en el caso de que sea necesario por cuestiones de higiene, para contener alimentos o insumos húmedos elaborados o preelaborados y cuando no resulte factible la utilización de un sustituto degradable y/o biodegradable en términos compatibles con la minimización del impacto ambiental”, detalla la normativa en la que se establece además la realización de campañas de difusión y concientización sobre el uso racional de material no degradable o no biodegradable.

Lo relevante del proyecto estaba dado en cuál sería la autoridad de aplicación, algo en lo que se acordó que se lo haga desde la Dirección de Desarrollo Sustentable, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico. Tras el aval del HCD se puso en plena vigencia esta normativa a la cual el municipio había adherido en el 2017.

Por último, y no menor, se expresó que “el incumplimiento o trasgresión a la presente Ley será advertida en una sola oportunidad. Una vez advertido el comercio, si persiste en el incumplimiento de la normativa, puede llegar a recibir importantes multas, sufrir un decomiso de las bolsas de transporte no biodegradable, como así también podrá recibir la clausura temporaria del establecimiento que no podrá exceder de un mes, aunque también puede recibir una clausura definitiva”.