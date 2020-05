Vernice en TyC Sports: “No sé cuánto me va a llevar volver a ponerme a punto”

Agustín Vernice dijo en un medio nacional que "se empezó a hacer mucho más largo" y que mientras no puedan practicar "estamos caminando por las paredes" mientras sigue pasando la cuarentena obligatoria en Olavarría.

El palista olavarriense habló este jueves con Sportia con las consecuencias del parate por la crisis del coronavirus como tema obligado, y mostró cierto hartazgo con la imposibilidad de entrenarse en medio de un pedido colectivo a las autoridades para poder volver a hacerlo: "La verdad es que estoy muy ansioso. Después del día 40, te diría que se empezó a hacer mucho más largo esto. Estamos con la expectativa de poder volver a entrenarnos pronto, pero mientras tanto estamos caminando por las paredes".

Vernice destacó que hace 50 días que en la ciudad no se registran casos de COVID-19 “y los que había por suerte se curaron bien” por lo que “ahora estoy a la espera de que se apruebe el protocolo para que yo y algunos atletas más de la ciudad podamos volver a la actividad”.

“Me gustaría poder volver para llegar bien a los Juegos Olímpicos el año que viene, y muchos deportistas ya están entrenando, remando y trabajando duro”

El clasificado a la cita olímpica y que representará a Argentina dijo que cuando regrese a la práctica normal “será una situación totalmente nueva. Todos los años me tomo tres semanas de vacaciones y me lleva dos o tres meses volver a estar en forma física para poder competir. Pero ahora se da la particularidad de que no estuve parado completamente, tenemos un simulador y nos ayuda porque podemos mantener los entrenamientos ahí, pero obviamente que no es lo mismo que estar en contacto con el agua”.

“No sé cuánto me va a llevar volver a ponerme a punto, pero yo mantengo la cantidad de turnos y horas semanales de entrenamiento, aunque tal vez un poco menos de horas de agua porque las hago en este simulador” sostuvo el “bataraz” que además afirmó que es una desventaja que sus rivales ya estén entrenando.

“Los días han pasado y ya son dos meses que estamos lejos del agua. Entiendo la situación general y me pongo en los zapatos de las personas que no están pudiendo salir a trabajar y que tienen una familia que mantener, entonces me calmo. Pero después veo a mis rivales entrenando y me vuelvo loco de nuevo. Es un subibaja de emociones que hay que manejar” concluyó el palista en el noticiero deportivo del canal TyC Sports a la espera de una pronta respuesta por volver al agua y llegar de la mejor manera posible a la máxima cita del deporte mundial.

Entrevista: Sportia // TyC Sports