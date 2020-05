Campeón del mundo con Alves y Carabelli en crisis por el coronavirus

Juan Barbas es uno de los tantos argentinos afectados por la crisis económica que generó el coronavirus, el ex compañero del Abelardo Carabelli, Hugo Alves y Diego Maradona contó en una entrevista que no tiene para comer.

Fue campeón del mundo juvenil en 1979 y en la actualidad es uno de los millones de argentinos afectados por la crisis económica que generó el avance del COVID-19. La dura historia de Juan Barbas.

Juan Barbas fue el volante titular de la Selección Argentina que se consagró campeón del mundo juvenil en 1979, equipo que estuvo integrado por el olavarriense Hugo Alves y el radicado en la ciudad Abelardo Carabelli, además del mismísimo Diego Maradona, pero en la actualidad se ve afectado por la crisis económica que se empeoró por el avance del coronavirus.

En diálogo con El 1 Digital, el actual entrenador de la Quinta División de Almirante Brown contó cómo se vio afectado por el parate en el fútbol argentino y la falta de paga.

“Con lo último que recibí, que fue el sueldo de febrero, pagué el alquiler. Esta semana fui a comprar hígado, que me sale 100 pesos el kilo y con eso tiro. No quiero dar lástima, es la realidad de lo que estamos pasando. A la noche, cuando me hago un té o un mate cocido, me digo: ‘¡Yo tengo que comer!’ Entonces, la cabeza te empieza a maquinar” sostuvo el compañero de Alves y Carabelli en el Mundial de Japón.

Barbas, que además formó parte del plantel de la Selección en el Mundial de España 1982, agregó: “Sé la situación del club y del fútbol en general, pero la verdad es que la estamos pasando muy mal. Se me cruzó mil veces la idea de empezar a hacer otra cosa o dejar el fútbol, para buscar un ingreso fijo. ¿De qué voy a trabajar? Si de lo único que sé es de fútbol. Ya no sé qué hacer, estoy desesperado”.

“Pienso todos los días en cómo llegar a fin de mes. Yo estoy separado, vivo solo, tengo que pagar el alquiler, el auto y todo lo que significan los gastos de un departamento. Lo peor es que no encuentro respuesta. Llamé mil veces a los dirigentes porque me habían dado unos cheques que no pude cobrar y no tuve contestación” cerró Barbas, desolado y a la espera de una respuesta.

