De rival de Racing a la incertidumbre del futuro: Bella Vista evalúa opciones

¿Novedades de Bella Vista? Al igual que el resto de los más de 90 equipos que seguían en competencia en el Torneo Regional Amateur saben que habrá una nueva competencia y pensando en el futuro tanto la Comisión Directiva, el entrenador y el grupo de futbolistas espera datos precisos.

En diálogo con La Nueva Provincia, el entrenador de Bella Vista analizó la actualidad del “Gallego” aunque no hay confirmación legal ni fechas definidas para el nuevo torneo que dará ascensos al Torneo Federal A.

“Leí que los equipos que no participen de la competencia no serán multados económicamente por lo que indicaría que habría muchas deserciones” comenzó diciendo Sebastián Polla que después agregó que “en Bella Vista no existe la posibilidad de no jugar; al menos el club evalúa la forma y la manera de hacerle frente a esa competencia cuando se ponga en marcha, se hará todo lo posible para participar. Hubo situaciones financieras peores a la actual y Bella Vista nunca se bajó de ningún campeonato”.

Esperando una confirmación de parte del Consejo Federal, la dirigencia de la “Loma” decidió licenciar, sin goce de sueldos, a todos los planteles y cuerpos técnicos, desde escuelita hasta Primera división porque “nos explicaron que al club le iba a ser imposible pagar los meses subsiguientes si no iban a existir ingresos. Es entendible”.

A pesar de no contar con el sueldo, el equipo participante del Torneo Regional Amateur “sigue en contacto y los “profes” les mandan diariamente una rutina de ejercicios aeróbicos, distintos según el lugar donde vive cada uno y cada tanto nos comunicamos por Zoom para ver como están y si necesitan algo” y sostuvo que ante la posibilidad de las salidas recreativas “estamos evaluando la posibilidad de organizar un plan de trabajo específico en grupos minúsculos y en distintos horarios, al aire libre, en el estadio o en el complejo”.

Pensando en el futuro, el entrenador del equipo bahiense dijo que “es lógico que los clubes no quieran gastar lo que no tienen para no poner en riesgo sus economías, pero si todos los que cobran por prestar un servicio en el fútbol local, en vez de recibir 10, arreglan por 5 o menos, la chance de que vuelva el fútbol es viable. Con el esfuerzo de todos, es posible; no lo veo tan complicado”.

Fuente: La Nueva // Sergio Daniel Peyssé