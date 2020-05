Anuncian cambios en la recolección de residuos

La medida se debe al menor flujo de circulación por el horario que restringe a los comercios y el no funcionamiento de restaurantes y bares.

El Municipio informó este lunes que habrá modificaciones en la recolección de residuos y también registrarán cambios en el servicio de barrido en el marco de la pandemia.

Al decretarse la Emergencia Sanitaria hubo una gran paralización de la actividad económica, comercial y social por lo que decidieron que no se realizará la recolección domiciliaria de domingo en microcentro debido a que al no funcionar restaurantes y bares no se genera el mismo caudal de residuos que en “situaciones normales”.

Lo mismo ocurre con el barrido manual de las calles céntricas, que no se realiza en microcentro por la tarde, ya que la circulación de personas a partir de las 16 horas se encuentra restringida únicamente al personal esencial. Asimismo, entre otros aspectos, se realiza una recolección selectiva de los puntos verdes.