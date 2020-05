“La convalidación de la Ordenanza es un paso enorme”

La subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires, Mariela Bembi brindó una entrevista a Infoeme donde se refirió a la reciente convalidación de la a Ordenanza de zonificación de los parques industriales, una de las instancias fundamentales para que las empresas puedan realizar sus escrituraciones. Destacó el trabajo y las gestiones para destrabar el trámite, se refirió a los beneficios que tendrá para el sector y dio cuenta de los pasos que restan para la radicación definitiva de las Pymes.

En líneas generales, ¿cómo evalúa este gran avance para Olavarría que permite que un centenar de empresas pueda radicarse en los parques industriales?

-Se ha logrado un gran avance en la regularización de la documentación del Parque Industrial de Olavarría (PIO V), que salió aprobada recientemente, después de mucho tiempo de estar parada. Esta es una gran noticia, ya que permite que en el corto plazo, las empresas que se radiquen en el PIO V puedan lograr su escritura correspondiente.

Los empresarios aguardaban de hace años esta novedad, ¿qué permitió que se destrabe tan rápido?

El secreto estuvo en el trabajo conjunto y transversal con todas las áreas del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Regularizar un parque industrial no solo depende de la intervención del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, sino que también intervienen directamente otras áreas de gobierno como ADA, OPDS y Ministerio de Gobierno, entre otros. Puntualmente el trámite de la convalidación de la Ordenanza de zonificación, se había iniciado en el año 2014, sin mayores avances. Desde que asumimos pusimos foco en regularizar los trámites pendientes en los agrupamientos industriales, y esto es uno de los frutos de ese trabajo.

Para que los lectores entiendan, ¿qué significa para el gobierno de la provincia y para las empresas la posibilidad de escrituración en los PIO locales?

El contar con la escritura de los terrenos es fundamental, ya que permite que los empresarios puedan tener previsibilidad, seguridad jurídica, solicitar créditos, etc. Hasta ahora, al no contar con las escrituras, los empresarios tenían no tenían un horizonte claro al momento de invertir, porque las inversiones se realizaban en tierras cuya propiedad no era formalmente de ellos, sino del Municipio. Ahora, cada empresario podrá invertir sobre terrenos formalmente propios, algo fundamental para invertir con seguridad.

¿Qué paso resta para efectivamente poder vislumbrar la radicación de empresas en los Parques Industriales?

Este paso fue muy importante, pero aún resta el paso final. El contar con la convalidación de la Ordenanza es un paso enorme que se ha dado en este proceso de regularización del parque industrial. Ahora resta que se apruebe el plano de subdivisión de las tierras. Una vez aprobado dicho plano, todos los empresarios podrán escriturar.

Además, ¿la Provincia colaborará con créditos y diversos financiamientos para la radicación efectiva de nuevas pymes?

La Provincia acompañará a todas las PyMes que tomen la decisión de invertir y generar empleo. Se trabaja permanentemente con el Banco Provincia, quien financiará a las PyMES que tengan proyectos de inversión, principalmente en parques industriales. Asimismo, se está trabajando coordinadamente con Nación, que también ha tomado la decisión, a través del BICE y el Banco Nación, de financiar y acompañar a todas las PyMES en sus proyectos de inversión.