Hoteles: “Si no abrimos en estos días cerramos las puertas definitivamente”

El regreso de algunas actividades generó no sólo alivio en los rubros exceptuados, sino también mayor incertidumbre y ansiedad en aquellos que al día de la fecha no pudieron volver a la actividad. Infoeme volvió a dialogar con referentes de hoteles locales, de los denominados quizás como chicos, pero que dan empleo a más de 100 olavarrienses y que generan ingresos a muchos más teniendo en cuenta los servicios vinculados de una u otra forma.

“No aguantamos más”, señaló a este Diario una de las voces consultadas, precisamente uno de los firmantes del documento que a inicios de semana fue presentado ante el intendente Ezequiel Galli. Desde ese entonces que no se reciben mayores precisiones acerca de cuándo podrán abrir sus puertas, por lo que reiteraron su preocupación.

“El Estado no nos aporta nada, entonces la vamos peleando, pero tenemos un límite”, añadieron con respecto a los planes de ayuda que fueron lanzados desde el Gobierno Nacional para ayudar a las empresas. “Si no abrimos esta semana a o la otra ya directamente cerramos la puerta definitivamente porque no podemos con los gastos” concluyeron y refirieron que no descartan tomar otras medidas de protesta.

Vale recordar que días atrás habían planteado que solicitaban "urgente tratamiento de nuestra situación y desde nuestra parte nos comprometemos a utilizar un protocolo de seguridad sanitaria para poder reabrir nuestras actividades protegiendo a nuestros trabajadores y clientes".

“Nosotros nos manejamos con los viajantes que vienen permanentemente, entran a Olavarría, paran en departamentos por día y vienen igual. Nosotros los cuidaríamos mejor”, se enfatizó dirigiendo además severas críticas sobre la falta de regulación acerca de los inmuebles que se utilizan para estos servicios. “Esa gente se va a acostumbrar a ir a “departamentos truchos”, que no están anotados en ningún lado ni pagan nada. Por qué no podemos trabajar nosotros”, indagaron a medida que se enumeraban las ciudades bonaerenses en las que ya se retomó esta actividad.