Dura “carta abierta” de policías enviados a trabajar al conurbano bonaerense

Hace ya varios días que se reiteran los reclamos y cuestionamientos de efectivos de la policía Bonaerense que desde el inicio de la pandemia fueron trasladados al conurbano bonaerense, para ser parte de las tareas preventivas para el cumplimiento del aislamiento preventivo, social y obligatorio. Lo concreto es que, según se afirma en una carta abierta difundida en las últimas horas, hace ya varias semanas que trabajan sin tener días libres y con jornadas que rozan las 15 horas.

Se trata de más de 2 mil oficiales, entre los que se encuentran alrededor de una treintena de efectivos olavarrienses, según coincidieron las voces consultadas por este Diario. “Esta solicitud corresponde a lo que está padeciendo su personal subalterno y haciendo énfasis particularmente al personal recientemente egresado, los cuales se encuentran en mayor vulnerabilidad económica-social y por ello requiere su especial atención”, puede leerse en uno de los primeros párrafos del extenso escrito.

Tal es así que además de la versión escrita también se ha viralizado un audio en el que se lee ese documento, un archivo cercano a los 6 minutos de duración. Tras desarrollar una suerte de relato histórico en el que se enumeran los cambios desarrollados al interior de la fuerza en materia de jornadas o regímenes y condiciones de trabajo, se enfatiza que “todo este avance, con excusa de una pandemia mundial, se lleva a foja 0”.

“Hace 50 días comenzó por decreto presidencial un Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Esto puso en jaque a nuestra cúpula policial. La cual nunca contemplo una situación tan particular, poniendo en manifiesto la falta de preparación y la nula coordinación reinante en policía, un mal que aqueja a esta institución de tiempos inmemoriales”, avanza la carta abierta para dar marco al destino de 2.200 agentes a las tareas preventivas al conurbano, precisamente aquellos que terminaban de cumplir tareas en el denominado Operativo Sol, el tradicional despliegue de seguridad que se desarrolla en ciudades turísticas durante las vacaciones de verano.

“Establecieron que dichos efectivos se movilizaran, no teniendo en cuenta su lugar de residencia, a distintos puntos del conurbano en acantonamientos improvisados en muchos casos no preparados para largas estadías y con un manifiesto estado de hacinamiento, se estableció un régimen de permanencia continua en ellos sin establecerse franco y disponiendo al personal para caminatas de prevención en áreas céntricas en algunos casos de 15 horas por día”, se enfatizó, presentando la situación que dio inicio al reclamo.

“Estos jóvenes trabajaron por 15 días desde el 30 de marzo al 13 de abril otorgándoles franco y luego esa misma semana se los convoco para el 20 de abril no recibiendo franco a la fecha; En esta situación se encuentra actualmente este personal, demás esta narrar el malestar y angustia que genera el no recibir ninguna respuesta, salvo el latiguillo “esto es la policía” y el “bienvenido a la Bonaerense” como si sirviera de consuelo a semejante atropello”, continúa.

Luego se subraya que todo se trata de una discriminación “por el hecho de ser recientemente egresado” y que “el derecho de piso no va de la mano de cortar sus derechos ni los de sus familias”. “Si bien es entendible la situación de emergencia, lo inentendible en esta ocasión es el abuso en 2.200 policías, teniendo a disposición en esta institución 92 800 efectivos más, no obstante de esto, y para completar no se coordinó ningún abono extra para tamaño abuso de horario”, puede leerse en otro apartado.

Por último, se denunció en términos de “ilegalidad” el hecho de retener a los agentes en estas funciones hasta que termine la cuarentena. Por último, se clama también por la empatía y solidaridad de sus superiores para poder arribar a una solución, “que se pongan la camiseta” y “que dejen de regalar al personal”, algo en lo que se citó al propio ministro de Seguridad Sergio Berni, al que le atribuyen la frase que “en esta institución no hay lugar para tibios”.