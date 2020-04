¿Definición en “mini torneos” para los olavarriense en el Torneo Federal A?

Pensando que la actividad podría volver a fines de mayo o principios de junio y bajo la premisa del “no castigo” se diagraman diferentes definiciones para las diferentes categorías del fútbol argentino. Buscando los ascensos a la Primera Nacional participan cuatro olavarrienses.

Como ya es sabido, la continuidad del Torneo Regional Amateur -certamen que cuenta con la participación de Racing- es una incógnita, pero el Consejo Federal comienza a definir ideas para las categorías superiores.

La idea central para el Torneo Federal A es no continuar con el fixture habitual, sino definirlo en “mini torneos” para definir los dos ascensos a pesar del descontento que traería en algunas entidades.

Leonardo Vitale, Braian Guille, Agustín Osinaga y Esteban Fourcade integran la nómina de futbolistas olavarrienses que participan del Torneo Federal A que aguardada novedades sobre la continuidad de la competencia.

La idea principal que se maneja en el Consejo Federal es hacer dos “mini torneos” mezclando los equipos de ambas zonas y dando chances a 16 equipos para que asciendan a la Primera Nacional.

De avanzar en esta propuesta, el primero, segundo, tercero y cuarto de una zona, compartirán el mini torneo con el quinto, sexto, séptimo y octavo de la otra y viceversa en la otra dando un ascenso por cada lado.

Por otro lado, y con menos chances dentro del ente organizador es respetar dos zonas pero dentro de cada uno hacer cruces de eliminación directa enfrentando al 1° con el 8°, 2° vs 7°, 3º vs 6º y 4º vs 5º y por último, reduciendo aún más la participación de los equipos sería enfrentar solamente a los cuatro mejores equipos de cada zona y definir de “manera cruzada” los ascenso y de ser esta la propuesta ninguno de los olavarrienses contaría con chances de ascender a la segunda categoría del fútbol argentino.