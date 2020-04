Azul: dieron de alta a una mujer que tenía Coronavirus

En las últimas horas una mujer que había dado positivo de coronavirus recibió el alta médica de un centro asistencial azuleño, donde permanecía internada junto a su marido, quien también dio positivo de Covid-19. El Secretario de Salud de la ciudad vecina, Carlos Bravo, informó la novedad y detalló que "realmente esperábamos esta evolución porque era un cuadro clínico de evolución benigna y esperábamos que las cosas se dieran de esta manera".

La paciente permaneció internada unos 15 días en una sala especialmente armada para la pandemia. En ese sitio ahora sólo permanece su marido, quien se encuentra en buen estado de salud y sin manifestar síntomas de la enfermedad.

"Esta buena noticia no nos tiene que traer un espíritu triunfalista y no tenemos que bajar los brazos porque esta es una primera batalla que le hemos dado al Coronavirus y falta lo más importante, por eso le decimos a todos que se sigan comprometiendo con el lavado de manos, con no llevarse las manos a la cara y con no realizar reuniones sociales", enfatizó el funcionario azuleño. Sobre el hombre que aún sigue internado precisó que “clínicamente está muy bien y estamos esperando que negativice en los análisis para poder darle el alta también".

Fuente Diario El Tiempo de Azul