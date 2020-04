Los extranjeros del “bata” entre los goleadores históricos de La Liga Nacional

Al igual que días atrás con el recuerdo de Santiago Arese como uno de los máximos goleadores de La Liga Argentina, desde el Departamento de Prensa de la Asociación de Clubes elaboraron un informe sobre los goleadores en La Liga Nacional. Varios ex jugadores de Estudiantes aparecen en la nómina.

El informe publicado recientemente muestra el Top5 de goleadores temporada tras temporada desde 1985 hasta la temporada 1999/2000 y desde la aparición de Estudiantes en la máxima categoría, también aparecen sus extranjeros.

Joe Harvell, Junior Burrough y J.J. Eubanks durante dos temporadas aparecen entre los goleadores históricos de La Liga Nacional; en una nota que además de destacar el récor individual del deportista, destaca datos adicionales en cuanto a cantidad de jugadores por nivel de goleo.

Entre los puntos más llamativos se destacan los altos niveles de anotación de las principales figuras. En 13 de las primeras 16 temporadas, el récord de puntos fue de 50+ puntos, una cifra que en nuestra Liga se vio por última vez hace ya más de 13 años en manos del colombiano Stalin Ortiz (50 en el 109-85 de Estudiantes de Bahía frente a Deportivo Madryn, en el Osvaldo Casanova).

En 1988 se produjo la primera aparición fuerte de un nacional en la tabla de goleadores: Luis “Chuzo” González (padre de Luciano, actual jugador de San Lorenzo) terminó como máximo anotador con un promedio de 28,9 puntos por juego. Esto ocurrió luego de que en las tres primeras temporadas no hubiera argentinos en el top 5.

En la Liga de 1985, los 15 principales de la tabla de anotadores fueron extranjeros, y el primer criollo recién apareció en el puesto 16: Antonio Rubiano (Instituto), con 21,3 puntos por juego. Al año siguiente, el debutante Héctor Campana fue 13º con 24,0. Y en 1987, el mismo “Pichi” terminó 7º con 23,4 de media. En ambos casos, el cordobés fue el único argentino del Top15.

La figurita repetida en aquellas primeras tres ligas fue el uruguayo Wilfredo Ruiz (Estudiantes de Bahía), quien terminó como líder anotador de los tres torneos con promedios superiores a los 30 puntos.

Los jugadores de Estudiantes aparecen en el ranking desde la aparición del plantel “bataraz” en la máxima categoría tras comprar la plaza de Luz y Fuerza de Misiones en el año 1996. Durante esa primera temporada, el equipo olavarriense terminó jugando el Play-Off de permanencia y logró mantenerse en la máxima categoría del básquet nacional al derrotar a Obras Sanitarias.

El informe estadístico con los extranjeros que vistieron la camiseta de Estudiantes muestra:

"1996/97

Total de jugadores: 256 en 16 equipos (16,0 de promedio).

Jugadores con 20+ puntos por partido: 17 (11 extranjeros)

Récord de temporada: Jorge Racca (Olimpia vs Obras Sanitarias) y Charles Burke (Pico FC vs Gimnasia C), 50

Jugadores con 40+ de máxima: 16 (6,2%)

Jugadores con 30+ de máxima: 71(27,7%)

Jugadores con 20+ de máxima: 145(56,6%)

Jugadores con 10+ de máxima: 193 (75,3%)

Nombre - PJ - Pts - Prom

Charles Burke (Pico FC): 37 PJ - 1088 pts - 29.4 prom

Jorge Racca (Olimpia): 48 PJ - 1360 pts - 28.3 prom

Carlus Groves (Ferro): 49 PJ - 1379 pts - 28.1 prom

Joe Harvell (Estudiantes O): 53 PJ - 1470 pts - 27.7 prom

Brian Shorter (Andino): 53 PJ - 1464 pts - 27.6 prom

1997/98

Total de jugadores: 266 en 16 equipos (16,0 de promedio).

Jugadores con 20+ puntos por partido: 16 (13 extranjeros)

Récord de temporada: Melvin Johnson (Independiente P vs Belgrano SN), 48

Jugadores con 40+ puntos de máxima: 19 (7,1%)

Jugadores con 30+ puntos de máxima: 64(24,1%)

Jugadores con 20+ puntos de máxima: 139(52,2%)

Jugadores con 10+ puntos de máxima: 194 (72,9%)

Nombre - PJ - Pts - Prom

Corey Allen (Pico FC): 49 PJ - 1415 pts - 28.9 prom

Byron Wilson (Deportivo Roca): 51 PJ - 1442 pts - 28.3 prom

Carlus Groves (Ferro): 50 PJ - 1404 pts - 28.1 prom

Junior Burrough (Estudiantes O): 30 PJ - 810 pts - 27.0 prom

Jorge Racca (Quilmes): 52 PJ - 1401 pts - 26.9 prom

1998/99

Total de jugadores: 271en 16 equipos (16,9 de promedio).

Jugadores con 20+ puntos por partido: 7 (7 extranjeros)

Récord de temporada: David Scott (Gimnasia C vs Regatas SN), 43

Jugadores con 40+ puntos de máxima: 4 (1,5%)

Jugadores con 30+ puntos de máxima: 40(14,7%)

Jugadores con 20+ puntos de máxima: 116(42,8%)

Jugadores con 10+ puntos de máxima: 186 (68,6%)

Nombre - PJ - Pts - Prom

J.J. Eubanks (Estudiantes O): 41 PJ - 1080 pts - 26.3 prom

Derek Brown (Deportivo Roca): 60 PJ - 1442 pts - 24.0 prom

Josh Pittman (Peñarol): 48 PJ - 1048 pts - 21.8 prom

Lázaro Borrell (Obras Sanitarias): 28 PJ - 590 pts - 21.1 prom

Jerome Mincy (Deportivo Roca): 30 PJ - 616 pts - 20.5 prom

1999/00

Total de jugadores: 287en 16 equipos (17,9 de promedio).

Jugadores con 20+ puntos por partido: 8 (8 extranjeros)

Récord de temporada: JJ Eubanks (Estudiantes O vs Andino), 55

Jugadores con 40+ puntos de máxima: 4 (1,4%)

Jugadores con 30+ puntos de máxima: 37(12,9%)

Jugadores con 20+ puntos de máxima: 114(39,7%)

Jugadores con 10+ puntos de máxima: 198 (69,0%)

Nombre - PJ - Pts - Prom

J.J. Eubanks (Estudiantes O): 55 PJ - 1514 pts - 27.5 prom

Antoine Gillespie (Ferro): 25 PJ - 634 pts - 25.4 prom

Byron Wilson (Quilmes): 51 PJ - 1084 pts - 21.3 prom

Josh Pittman (Peñarol): 54 PJ - 1137 pts - 21.1 prom

Leon Trimmingham (Boca): 26 PJ - 547 pts - 21.0 prom"

Fuente: Prensa AdC// Por Javier Domínguez