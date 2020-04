La experiencia en Colombia de un olavarriense: “Hubo toque de queda y ahora cuarentena”

Desde diciembre Cali es el hogar del olavarriense Nicolás Tabares, emprendió viaje buscando nuevas experiencias, conocer nuevos lugares y más anécdotas. Navidad y año nuevo en otro país y también su cumpleaños 29 serán experiencias a recordar con el correr de los años, pero el aniversario del natalicio tendrá el detalle especial de estar rodeado -a nivel mundial- de un virus mortal que aún no tiene cura.

“Estamos en cuarentena desde el 25 de marzo, antes del 20 al 25 hubo toque de queda y ley seca y esta semana comienza a funcionar Pico y Cédula” comienza diciendo desde su vivienda el joven olavarriense que después explica que “Pico y Cédula” es una reglamentación del gobierno de Colombia para la circulación de la sociedad “siguiendo una ficha, según tu documento hay días que podes circular y otros que no y las multas por violarla rondan los 100 dólares”.

Viajó a Colombia, también visitó Panamá y el 19 de marzo pasado fue su cumpleaños número 29 “me tocó pasarlo solamente con el perro y mirando TV. Primer cumple solo y fuera del país en medio de una pandemia, me sentía tipo Will Smith en soy leyenda” recordó entre risas el olavarriense que además reconoció que según las medidas de Iván Duque Márquez estarán en cuarentena hasta el próximo 13 de abril y “según los medios, si la situación se agrava lo pueden extender hasta junio”.

“Por suerte tengo vivienda y alimentos para mí y mi perro y a pesar de que aún no conseguí trabajo, mi idea es quedarme a vivir” cuenta el joven que explicó que esa chance de conseguir la visa de Mercosur “para trabajar y estudiar acá” depende de que “el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto me apostille el Certificado de antecedentes penales, pero Argentina está parada y los días pasan, la situación se agrava y no puedo permanecer ni una hora en carácter de ilegal”.

“El problema mayor es en Argentina y la apostilla, pero sabemos que el sistema es deficiente no habiendo una pandemia, ni pensar en este momento” cuenta pero sabe que aún tiene varios días para conseguir el documento para poder cumplir los requerimientos y quedarse en compañía de Xovick, su nuevo amigo en Valle del Cauca.

Sobre el virus del COVID-19 en Colombia, “Nico” contó que “en la zona donde estoy hay 192 casos y en todo el país alrededor de 1300/1500, pero con pocos muertos. La situación está tranquila” y en sintonía, el presidente colombiano afirmó que están trabajando en ir retomando la vida social teniendo en cuenta muchas restricciones y que se impondrán protocolos específicos de seguridad.

En contacto diario con algunas pocas amistades pero con su incontable cantidad de conocidos en Olavarría, Nicolás pasa su nueva vida con Netflix, comida y Xovick esperando los días para seguir recorriendo el cuarto país más grande de América y el único con salida a dos mares.