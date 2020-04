El coronavirus parece no haber afectado solamente a las personas que padecen el virus, sino que de manera directa a llegado a toda la comunidad, generando en una porción de la misma reacciones tan inesperadas como repudiables. Desde el Inadi se detalló que no sólo se reciben denuncias por discriminación, sino que también se presta contención y asesoramiento a víctimas de este tipo de agresiones.

Inadi: “El virus no discrimina, no discriminemos nosotros”

“Esto sucede todos los días y desde siempre, el señalamiento a otra persona por alguna condición, quizás ahora lo vemos más claro por una pandemia que no distingue de clase social o color de piel”. Florencia Popp, responsable de la oficina local del Inadi, busca desde el inicio de la conversación con Infoeme no sólo que la gente abra los ojos y con una perspectiva distinta mire lo que sucede alrededor, sino que además no naturalice nada de ello.

La pandemia de coronavirus, entre tantas otras cosas negativas, también trajo aparejada una cruel discriminación hacia las personas que se contagiaron del virus, como si pudiera llegar a haber alguna instancia voluntaria o de elección al momento de contraer la enfermedad. Es más, ni siquiera ya dar positivo de Covid-19 es requisito, ya que se ha llegado a discriminar a trabajadores de salud por la presunción de llegar a tener esa enfermedad. Sí, a las mismas personas que luego seguramente aplauden y se filman haciéndolo cada día a las 21.

Lo concreto es que desde el Inadi -precisamente el Instituto Nacional Contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo- se narró que se encuentran a disposición de las víctimas de este tipo de ataques no sólo para recepcionar las denuncias, sino también asesorarlas y acompañarlas. “El virus no discrimina, no discriminemos nosotros, ese es el mensaje”, enfatizó Popp, utilizando el mismo lema de la campaña lanzada desde la entidad.

La funcionaria local añadió que estamos frente a la “construcción de un nuevo sujeto peligroso”, sobre el cual “recaen muchos estigmas y estereotipos”. “Esta experiencia social nos hace ponernos a pensar en cómo se señala a un persona”, añadió a medida que pedía a la comunidad que haga un “ejercicio de conciencia” sobre las prácticas que realiza.

Popp puso el acento en que este virus afectó “hasta la Reina Isabel”, insistiendo con ello que aquí no hay ningún tipo de distinción que valga y esa debe ser la lectura para no discriminar. “El virus está instalado en todo el mundo, no hay fronteras para una cuestión sanitaria”, enfatizó. “Hay que desarrollar más empatía, algo que tiene que ver también con el respeto”, completó.

El avance de la conversación permitió conocer que estos casos de discriminación han generado un problema aún mayor y es que “el estigma puede hacer que las personas oculten la enfermedad, lo que contribuye a casos más severos. Es tan violenta la discriminación que lleva a las personas a ocultar síntomas para evitar el acto discriminatorio”. Quien quiera acceder a algún tipo de asesoramiento o consulta lo puede hacer a través del correo electrónico baires@inadi.gob.ar. Vale destacar, por último, que la denuncia también se puede formalizar de manera virtual a través de la web del organismo.