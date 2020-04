Infoeme | comunidad | Coronavirus - 6 de Abril de 2020 | 19:08

Será obligatorio el uso de barbijo en el Partido de Olavarría

Así lo determinó el intendente Galli por decreto en el contexto de la Emergencia Sanitaria. El texto señala que “todas las personas que habitan temporal o permanentemente el partido de Olavarría deben usar obligatoriamente en la totalidad de los entornos públicos barbijo no quirúrgico o mascarilla de tela”. Aquellos vecinos que no lo usen no podrán viajar en transporte público.