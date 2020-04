“Nacho” Galardo, el emprendedor total del Club Estudiantes

Ignacio Galardo es catalogado como un emprendedor total para la prensa de La Liga Argentina y en una nota habla de todo: el básquet, el estudio y el trabajo.

La nota publicada este jueves y escrita por Lucas Leiva: “La formación académica en la vida de todos deportistas es algo que con el paso de los años ha tenido un mayor desarrollo, encontrar nuevas herramientas y recursos sabiendo que detrás del final de la actividad deportiva, en este caso el básquet, existe un después. Y si a eso le sumamos el hecho de poder desarrollarse en paralelo de la vida profesional como jugador junto con actividades pertinentes a ese estudio, la experiencia es por demás enriquecedora.

En este caso, repasaremos la interesante rutina de Ignacio Galardo, el joven pivote de Estudiantes de Olavarría. Nacho, con 22 años, es un chico multifacético que más allá de la vida que conocemos todos dentro del ambiente en su rol como jugador e integrante del primer equipo del “bata” que participa en la Liga Argentina, también tiene un costado como estudiante de una carrera y como trabajador en un comercio familiar.

Hace un poco de todo, porque el pibe de Olavarría estudia, trabaja y también es jugador de básquet. Un emprendedor total. Por un lado, después de pasar por un par de carreras probando suerte, y de llegar ahora a este punto donde está a tan solo dos finales de recibirse en la carrera de marketing digital; pasó también a tener un empleo junto a su papá en una empresa panificadora que tiene sucursal en la ciudad.

¿Cómo ocurrió esto? Según cuenta el propio jugador, fue cuando a mediados del 2018 se alejó por un periodo de la actividad profesional, a raíz de cuestiones personales. Ahí surgió todo este proyecto laboral, recordando que volvió a calzarse los colores de su querido Estudiantes para mediados de la temporada pasada.

Así transcurre la vida de “Nacho”, que además venía teniendo una temporada de las mejores de su joven trayectoria dentro de las fila del plantel dirigido por Gustavo Fernández. El “Lobito” le dio confianza y rindió acorde a las expectativas, siendo un arma muy utilizada dentro del juego interno del elenco “bataraz”, promediando 6,6 puntos y 5,5 rebotes en 18,5 minutos por noche.

Estamos ante un joven con una cabeza distinta, preparada, con una capacidad intelectual importante y sabiendo lo vital que es prepararse para un futuro. Estudiando, trabajando, con cuestiones administrativas al día de hoy, y esforzándose también en su camino como jugador profesional, Galardo nos abre las puertas a su otro costado fuera de las canchas.

Teniendo en cuenta que estás cerca de recibirte en marketing, ¿Cómo fuiste llevando todo ese proceso hasta encontrarte de lleno con una carrera que te sentó bien?

Te cuento un poco de mi historia. En su momento estaba estudiando diseño de sitios web, previamente estaba estudiando licenciatura de administración de empresas en la Siglo 21, hice el primer año, pero después dejé. Para ese tiempo yo me había ido a jugar los Juegos Universitarios a Tapei. Con diseño de sitio web hice lo mismo, estuve en la carrera menos de un año y abandoné, me di cuenta que era algo a lo que no le apuntaba, y ni bien terminé en eso me anoté en la Siglo 21 para seguir la tecnicatura de marketing digital. Las cursadas ya las terminé a todas, eran 3 años pero las adelanté cursando materias en el verano, y eso que la universidad te da la posibilidad, y ahora estoy esperando que se levante todo esto para poder rendir lo que me queda, que son dos finales de dos materias que son presenciales en la sucursal de acá. Tenía fecha hasta el 12 de abril para poder rendirlo, pero nos agarró con todo esto adentro así que me están postergando las fechas y ni bien termine esto los quiero rendir, para ya tener algo terminado y recibirme.

¿Por qué dejaste esas otras carreras? ¿Notaste que no eran lo tuyo realmente?

Sí, tal cual. Con administración de empresas arranqué bien, me veía bien, pero después con el tiempo empecé a pensar si a futuro realmente me veía en esa posición y la verdad es que no me veía en un futuro así. Entonces me fui más para el lado de lo digital, que también es algo que me gusta mucho ese mundo. Primero probé con diseño de sitio web como te decía, me gustaba pero sinceramente es algo que lleva otra dedicación a la que yo le estaba dando. Dejé, me puse a investigar y surgió esto otro con marketing.

¿Por qué marketing?

El marketing y la publicidad digital todos los días se va volviendo más importante en la vida de uno, es la forma en la que se están revolucionando los comercios, dejando de ir a comprar a los negocios y que el producto llegue a tu casa, cómo lo hacés conocer digitalmente y esas cosas. Hoy justamente en este momento que estamos atravesando es sumamente importante, entonces estoy tratando de aplicar lo que más o menos sé, mi mamá tiene un comercio de ropa y estamos metiéndole, tratando de llevarlo un poquito a lo digital con este parate, para que también se pueda seguir trabajando un poquito en el medio de esta situación.

También estás trabajando ¿Cómo termina surgiendo esto de también estar dedicándote a un comercio?

A su vez también trabajo sí, tengo una panificadora de un pan. Estudio, trabajo y le metemos al básquet también... así que un poco de todo, sí (risas).

Hace aproximadamente dos años hice un parate en el básquet, dejé una temporada y volví a la otra temporada, a mitad de ese año, y en ese entonces estaba que no sabía mucho que hacer. Ahí arrancamos, y seguimos al día de hoy inclusive. En su momento me sirvió mucho para ver también otras cosas de la vida, en su momento era solo el básquet y como vos decís, me sirvió para darme cuenta que después cuando uno termina su carrera deportiva tiene que tener otras cosas. No sé si será esto o no, pero bueno, ya tengo una experiencia encima de estar trabajando en algo. Empezó con mi viejo bastante familiar y después de a poco nos fuimos agrandando. Hace un año y medio que estamos, y hoy te digo que no me puedo quejar de esto.

¿Y cómo los trata esta actualidad que vivimos?

Hoy por hoy en el aislamiento preventivo, al ser un reparto de alimentos estamos trabajando, tomando todos los recaudos posibles, la utilización de guantes, barbijos, máscaras, anteojos de seguridad... de todo... somos unos astronautas cuando salimos a la calle (risas). En mi caso, yo me encargo de las cuestiones administrativas y eso, no estoy haciendo lo que son repartos en sí, y también este trabajo es algo que nos sirve además para tener algo en qué ocupar la cabeza en estos momentos que estamos pasando".

Fuente: Prensa Liga Argentina