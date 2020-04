“Jamás escuché la existencia de un plan” para liberar presos

El procurador de la Suprema Corte de la Provincia, Julio Conte Grand, se alineó a las constantes manifestaciones desde el Ejecutivo y la Justicia señalando que no existe ni se planteó un plan para liberar presos de forma masiva, cuestionamiento realizado por la oposición.

El procurador de la Suprema Corte de la provincia, Julio Conte Grand, desmintió que haya un plan para liberar internos de unidades carcelarias del territorio bonaerense en forma masiva. De hecho, indicó que en reuniones que mantiene con representantes del gobierno provincial para abordar algunos temas vinculados a la superpoblación carcelaria “jamás” se dijo algo así.

El funcionario señaló que en estas mesas de diálogo que tienen participación, entre otros, del ministro de Justicia Julio Alak, “jamás escuché de la existencia de un plan de estas características”.

Y explicó, a su vez, que “las decisiones sobre las excarcelaciones u otros beneficios a los detenidos no las toman ni los defensores, ni los fiscales, sino los jueces”.

Justamente, señalaron que por la Emergencia Sanitaria y una resolución para evaluar las situaciones de los internos dentro del “universo de riesgo” se tomaron algunas decisiones en el Poder Judicial que, según expresó Conte Grand “no tienen nada que ver con ese objetivo”.

Tal es así, que se dictó una resolución desde la Cámara de Casación constituida de forma unipersonal en el que hizo lugar a un hábeas corpus que sugería otorgar la prisión domiciliaria a presos no violentos para prevenir la propagación del coronavirus entre la población carcelaria, bajo “mecanismos de control y monitoreo”, y sólo para casos de “prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo”.

En cifras, Conte Grand detalló que había unos “2.300 presos que integran el universo de riesgo, de los cuales el 50 por ciento no podía beneficiarse con esta alternativa procesal porque estaba detenido por delitos graves”. Tras 2.900 pedidos de excarcelaciones “1.200 deben integrar el universo de riesgo. En nuestra opinión, de esos 1.200, aproximadamente 800 han sido externados”, indicó.