En la jornada de este jueves y bajo la novedad de hacerse por videollamada se concretó una nueva audiencia entre referentes de Cerro Negro y el Sindicato Ceramista local, todo presidido por el delegado regional del Ministerio de Trabajo, Lucas Miriuka. El hecho de hacerse via online fue prácticamente el único aspecto novedoso de la audiencia ya que no hubo mayores acercamientos, tal cual refirieron fuentes de ambas partes ante la consulta de Infoeme. La audiencia también contó con la presencia e intervención de Juan Sánchez, en representación de la Casa del Trabajador, quien también dialogó con este Diario.

“La empresa se mantiene en una posición de abonar el 60% del mes de marzo”, refirió acerca del estado de situación tanto del conflicto como de las negociaciones. “Sobre el salario del mes de marzo hay un decreto y hay que respetar, que es el de abonar el 100%, más de la mitad del mes se trabajó de forma normal”, completó.

“Sobre el abril no podemos escapar de la realidad”, concedió, una valoración que no responde únicamente a lo ocasionado por la pandemia, sino también del acuerdo entre la Unión Industrial y la CGT para abonar el 75% de los sueldos a los trabajadores suspendidos. No obstante, Sánchez fue claro en explicar que una cosa no tapa la otra y que en eso se basa la postura gremial. “Lo que venimos diciendo es que no se puede negociar habiendo incumplido con parte de los salarios de marzo. Eso hace que los trabajadores tengan que estar discutiendo sobre una posible rebaja cuando ya le hicieron una rebaja sobre un periodo que no se está hablando”, enfatizó a medida que insistía que en primer término lo que debe suceder es “regularizar la situación”.

Asimismo, también avanzó sobre la situación particular de la firma y arrojó que “esperamos para destrabar el conflicto que la ayuda que está brindando el estado, que también pueda ser beneficiada Cerro Negro”. En ese sentido añadió que no poder acceder a ese beneficio que se presta a las empresas privadas la colocaría “en un pie de desigualdad con respecto a las demás ceramistas”.

“Los trabajadores quedarán muy desprotegidos por el hecho de trabajar en una empresa grande, no es el fin buscado”, consideró mientras refería que se está analizando punto por punto el decreto presidencial.

Por último, señaló que “no vemos con desagrado que se habilite la empresa por lo menos a realizar despechos del stock que tiene”. Agregó que para esa tarea se necesitan “poquísimos operarios”, algo que podría adecuarse a los protocolos preventivos en el marco de la pandemia teniendo en cuenta la extensión de la planta. “No poner en funcionamiento, sino vender el stock”, expresó. “Esperemos que el municipio pueda dar esa habilitación, sería una forma de empezar a destrabar el conflicto”, finalizó.