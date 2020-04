“De esta solos no salimos, son necesarias la solidaridad y la empatía”

“Responsabilidad”. La mención a esa palabra se ha vuelto una constante en conversaciones que lamentablemente deben reeditarse cada vez más a menudo debido a que parte de la población parece no entender de qué se trata. La gravedad ahora es que se le suma otra palabra no menos importante, y es la “empatía”, algo que también pareció estar muy ausente en la ciudad en las últimas horas, todo a partir de la confirmación del primer caso de coronavirus en el partido de Olavarría.

Lucas Moyano, el fiscal de Delitos Informáticos vuelve a hablar con Infoeme en el marco de la pandemia. Las conversaciones, si bien surgen por temas distintos, siempre terminan girando en lo mismo, en el pedido de prudencia y responsabilidad a la hora de compartir información por las redes sociales, principalmente vía WhatsApp. Antes fueron las noticias falsas o fake news, ahora todo se agravó aún más ya que se avanzó de manera directa sobre los derechos de un vecino de nuestra ciudad, más precisamente el primer paciente con Covid-19.

Fotos en las que no sólo se lo vería en primer plano sino también junto a familiares que nada tienen que ver, presuntas direcciones y amenazas contra la casa. Una verdadera locura en la que las palabras para describirlas parecen todas quedar cortas. Tal es así que el propio intendente Ezequiel Galli a través de sus redes sociales llamó a la comunidad a que tenga más respeto y cuidado.

Un poco de respeto...un poco de empatía...mañana podes ser vos. #QuedateEnCasa — Ezequiel Galli (@ezequielgalli) April 3, 2020

“Desde algunos lugares o sectores esto se planteó como una guerra y hay gente que ve al otro como un enemigo”, planteó a Infoeme el fiscal olavarriense. “Tenemos que ser solidarios entre todos, de esta solo no salimos, son necesarias la solidaridad y la empatía. Individualmente no va a salir nadie”, enfatizó, iniciando su análisis más en el sentido común que en el derecho penal, algo en lo que se insistirá luego.

Fue precisamente allí cuando detalló que se “se están vulnerando los derechos a la privacidad del paciente, eso afecta no solo a la persona que padece, sino también a familiares y al vínculo más cercano”, añadió a medida que se adentraba en cada una de las normativas que rigen y penalizan en este tema. Allí mencionó, por ejemplo, la Ley de Salud Pública, que impone un trato digno y respetuoso, entendiendo por esto último al respeto a la intimidad y confidencialidad del paciente, entre otros varios ítems.

También enumeró la Ley de Protección de Datos Personales, para ya luego pasar a dar cuenta de distintos apartados del Código Penal a partir de algunas conductas que se registraron en las últimas horas. Todo ya dependerá de la postura que se adopte desde el paciente y su entorno, pero se puede estar hablando de delitos, por sólo mencionar algunos, tales como “amenazas” o “intimidación pública”. “Sin perjuicio de ello, si hay alguna persona que le cause un daño a su imagen persona existe la vía civil para reclamar los daños y perjuicios”, agregó.

Asimismo, y no menos interesante, el pedido de responsabilidad no alcanza únicamente al ciudadano que por la cuarentena está en su domicilio y publica y comenta sin mayores reparos, sino que también incluye a profesionales de la salud en caso de que ventilaran alguna información sensible a través de algún mensaje. “Si la información salió de un profesional médico podría llegar a haber una violación de secreto, eso también tiene una sanción interna y administrativa, como así también penal por la Ley de Protección de Datos Personales”, explicó.

Por último, y a modo de síntesis, enfatizó que la gente tome conciencia que este tipo de accionar tiene “consecuencias penales y civiles”. Más allá de eso, pidió también que la prudencia surja no sólo por el temor a algún tipo de sanción, sino también de la solidaridad y la empatía. “Generar este tipo de comentarios y pánico no ayuda en nada, las autoridades sanitarias ya están tomado las medidas del caso, hay que ser responsables”, concluyó.