Santillán: “esto va a ser gradual” y “vamos a poner ciertas exigencias”

Luego de conocerse la ampliación del decreto presidencial, que declara como servicio esencial a la minería y a otros sectores clave como corralones y ferretería industrial, surgieron interrogantes sobre cómo será la implementación para la vuelta a la actividad.

En diálogo con Infoeme, el titular de Aoma Olavarría, Alejandro Santillán, remarcó que la reestructuración de la actividad “va a ser gradual” y afirmó que el gremio planteará ciertas exigencias: “Nos nos seduce juntar cien trabajadores en un turno en una cementera y tenerlos de gusto” sostuvo.

El dirigente diferenció la realidad actual de los rubros de cal y piedra y de cemento. En el primer caso explicó que “la semana pasada se firmó una acuerdo con el sector de Cal y Piedra que viene con una situación más compleja. Hace mucho tiempo que no llegamos a los volúmenes mínimos, la parte empresarial está muy preocupada y nosotros como laburantes no cobramos ni los premios de despacho”

Explicó que “se llegó al acuerdo, más allá que tenemos canteras que están hace cinco meses cerradas y no están despachando le vienen pagando el 80% a la gente. Desde AOMA central se acordó que en este tiempo de pandemia la gente va a cobrar un 70% del salario en bruto y solo se va a descontar el fondo de desempleo y la obra social con lo que la gente terminaría cobrando un 82% de lo que debía no remunerativo” dijo.

Agregó que “con el decreto que salió a la madrugada de que la minería queda excluida del DNU del gobierno tendríamos que volver a trabajar, lo que estamos haciendo es hacerlo de manera ordenada y correcta. Primero para proteger a los compañeros que sean convocados en temas como el traslado, el refrigerio, puestos de trabajos, las medidas de limpieza de tableros cada dos horas , todos los recaudos para proteger a los compañeros. En esos casos van a cobrar el 100% de su salario”.

Respecto al rubro del cemento Santillán afirmó: “es en la misma sintonía. Esto va a ser gradual y primero va a arrancar la parte de despacho y después molienda y luego después se convocará a las tareas de los hornos y auxiliares”.

Manifestó que “desde las 08:00 – de este viernes- me están llamando empresarios para ver si pueden llamar a la gente. Entiendo la situación, porque no les ingresa dinero, pero eso no nos puede llevar a hacer un descalabro y tirar por la ventana todo lo que nos venimos cuidando en cinco minutos. Ya veníamos trabajando en un protocolo y vamos a poner ciertas exigencias. Traslados, refrigerio, herramientas de trabajo, que haya chequeos médicos. No nos seduce juntar cien trabajadores en un turno en una cementera y tenerlos de gusto” advirtió.

“Las cementeras nos plantearon que van a implementarlo de forma gradual. Primero necesitan ver que clientes están necesitando cemento, cal o piedra y después tienen que arrancar la logística para ver cómo van a llevar los productos y después convocar a nuestros compañeros” agregó.

Y concluyó: “Hay que ser cuidadosos. Que convoquen a la gente que realmente vayan a utilizar y a cumplir una tarea. Gente para tener al pedo en un yacimiento no nos interesa . Vamos a ser muy cuidadosos en eso. Vamos a hacerlo de modo gradual”.