Un hombre denunció violentas agresiones por parte de la policía

“No sé por qué se ensañó tanto conmigo”. De esa manera Luis Cejas relató a Infoeme la situación que atravesó en el inicio de la madrugada de este lunes, cuando fue interceptado por personal policial en la zona del barrio Sarmiento Norte.

“Antes de llegar a lo de mi amigo me paran”, relató el hombre de 34 años a medida que daba cuenta que todo se registró en las cercanías del cruce de Rufino Fal y Alberdi. En ese momento todo se encuadró en un operativo más vinculado con el cumplimiento del decreto nacional de aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Me dejan, me pegan un machetazo y me dicen “no te queremos más en la calle”, y se van”.

Sin embargo, siguiendo siempre con su relato, la situación sumaría un nuevo capítulo instantes más tarde, tras el retorno del personal policial que habría irrumpido inclusive en la casa de su amigo para la captura. En ese procedimiento, según añadió, los efectivos de seguridad lo capturaron como el presunto autor de un robo ocurrido en las cercanías del lugar. “Me manotean a mí y me sacan afuera”, añadió a medida que refería que destrozaron la puerta y ocasionaron todo tipo de desorden en esa propiedad.

El dato no menor, y que daría sustento al relato de Cejas, es que el dueño de esa casa también denunció al personal policial por los daños e incidentes registrados en el interior de su domicilio. Según fue confirmado a Infoeme no solo por el denunciante sino también por fuentes judiciales, ambas causas ya fueron remitidas a Azul, más precisamente la fiscalía de Delitos Complejos del doctor Ignacio Calonje, que también entiende en hechos de violencia institucional. Además de los relatos fueron anexadas varias imágenes de la escena.

El hombre narró además que en la jornada de este martes fue al hospital municipal para realizarse un informe médico que también forma parte del expediente judicial. Si bien las marcas más visibles las exhibe en sus piernas, afirma haber recibido golpes en otras partes de su cuerpo, como la espalda y la zona renal.

Vale destacar, por último, que la aprehensión de Cejas fue comunicada de manera oficial desde la Jefatura Distrital al inicio de la jornada del lunes, en el marco de un presunto intento de robo a un comercio ubicado sobre avenida Ituzaingó y Estrada. Ese hecho se investiga desde la fiscalía en turno, la N° 10 de la doctora Viviana Beytía.