Un hombre recuperado de coronavirus de la localidad de Orense, partido de Tres Arroyos, puso en duda su diagnóstico y consideró que pudo haber sido “una mentira piadosa para controlar a la gente” en el marco de la pandemia.

Se trata de Luciano González, el único caso de Tres Arroyos: un vecino que fue dado de alta tras estar internado unos 19 días en el Centro Municipal de Salud.

“Te digo la verdad. Están los resultados de los análisis, pero para mí que yo no tuve coronavirus. Y hay mucha gente que está con la misma sospecha. Pero no voy a hacer problemas, ni nada”, le dijo el hombre al diario local La Voz del Pueblo, en una extensa entrevista.

Las sospechas de González están vinculadas a sus síntomas leves y a que no contagió a ninguno de sus contactos estrechos. “Habré estado tres días con oxígeno. No tuve tos, ni moco. Como mucho, habré tenido 37.5º de temperatura. Nadie de los chicos con los que compartí algo, ni tampoco mi familia ni la gente que me trajo trabajo, se contagió. Estoy obligado a estar seguro por los resultados que me dieron los médicos, pero yo creo que no tuve coronavirus”, aseveró.

En este sentido, amplió: “Para mí, hubo una mentirita piadosa para asustar y controlar a la gente; pero no puedo culpar a nadie. Si fue así, es perdonable. No quiero hacer problema, ni tampoco tengo plata para saber si los resultados estaban bien o mal”.

González, quien se dedica a limpiar terrenos y tiene un taller en la localidad, también se mostró angustiado por las críticas y reproches que recibió por parte de un sector de la sociedad local. “Leo los comentarios y veo que me están tirando tierra. Me tratan mal, como si yo tuviera la culpa de haberme enfermado y como si estuviese contagiando a todo el mundo”, señaló. Y agregó: “Si tuve coronavirus, estoy feliz porque me recuperé; y si no lo tuve, me gustaría que la gente entienda que soy una persona”.

El vecino de Orense tiene 41 años y desde los 8 que padece diabetes, una enfermedad que le ha traído diversos problemas. Antes de su internación, se sintió descompuesto: “Me estaba haciendo curar el hígado con una señora, que después de un par de días me recomendó que vaya a la salita. Fui a la salita y me mandaron al Hospital. Según los médicos, tenía una cetoacidosis diabética. Es algo que me pasa por no cuidarme con la diabetes. Además, me encontraron un pequeño problema en los pulmones”, indicó.

En ese marco, fue hisopado y su diagnóstico fue positivo. “Te soy sincero: pensé en la muerte. Es feo decirlo pero fue así. Pensé que me moría. Lloré mucho. Pensaba en mi hijo, sobre quien hago de padre y madre desde hace once años. También pensaba en mi novia, en mis padres, mis hermanos y amigos”, contó. Y detalló: “Además, mi preocupación pasaba por cómo iban a subsistir mi novia y mi hijo, porque no tenían un mango”.

