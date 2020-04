Salud Sexual y Reproductiva: “Se entregan más preservativos y más pastillas de emergencia”

El número de teléfono personal de Silvia Rodríguez, una de las referentes del Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva, está disponible las 24 horas. Atiende consultas, brinda información y contención durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

En diálogo con Infoeme habló de los desafíos que se generan a partir de la actual situación sanitaria. “Hay colegas enfermeras que están en la sala y yo les digo que están en la trinchera, para nosotras que estamos en otra área del Hospital que es más social, el desafío más grande que tenemos es la comunicación con los colegas”, detalló.

El trabajo es interdisciplinario y abarca áreas diferentes: “estamos en contacto con epidemiología, infectología, diagnóstico con imágenes, laboratorio, el penal, el consultorio inclusivo y con los usuarios. Todo el tiempo estamos a disposición para poder estar a la altura de la situación y poder responder”.

Aumentamos la comunicación y estamos más atentos para poder dar respuestas, indicó Silvia Rodríguez.

El funcionamiento del Programa

Aseguró que “está funcionando al cien por cien” y sigue las recomendaciones desde provincia y nación para “garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos y a las solicitudes de ILE (Interrupción Legal del Embarazo) que pueden llegar a surgir en este contexto de pandemia”:

En cuanto la funcionamiento del sistema de salud señaló la división realizada entre patologías respiratorias y no respiratorias. En ese sentido, las personas pueden acercarse a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) no respiratorios a retirar su método anticonceptivo. En el caso de las personas que concurrían a un centro que ahora atiende patologías respiratorias, desde ese lugar se envían los insumos a los CAPS no respiratorios para que puedan continuar teniendo acceso a los anticonceptivos. Si el CAPS es respiratorio pero no tiene casos, se entregan los métodos anticonceptivos.

“Se entrega doble método anticonceptivo, más preservativos y más pastillas de emergencia. Siempre pensando en que la persona no tenga que estar deambulando y tratar de garantizarle a las mujeres el acceso a los métodos anticonceptivos en tiempo y forma, y en los momentos que los necesite” detalló Rodríguez.

Silvia Rodríguez contó que “la intención es estar presentes y brindar contención ya que muchas veces hay situaciones que son desesperantes, por ejemplo con las solicitudes de ILE donde se necesita un acompañamiento serio y responsable”.

Recordemos que el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo es una opción para todas las personas que cursan un embarazo que pone en riesgo su salud (física, psíquica y/o social); pone en riesgo su vida; o es producto de una violación, una relación no consentida o bajo presión, incluso dentro de un noviazgo o matrimonio.

En este momento se advierte “mucha gente con angustia, con pánico”. Por lo tanto, la intención es “tratar de resolver situaciones que muchas veces son sociales”, en ese sentido contó que trabajan con organizaciones, Desarrollo Social y personas que tratan de ayudar a familias que atraviesan necesidades.

Además, la profesional hizo especial hincapié en que las personas embarazadas no dejen de asistir a los controles. Señaló que en ocasiones por miedo al contagio no se realizan las consultas pertinentes: “que se acerquen a los CAPS, que no tengan miedo porque un control de embarazo es importante. Que se acerquen las salas que no son respiratorias o que llamen por teléfono antes, pero no dejen de atenderse”.

Retiro de medicación para personas viviendo con VIH

Desde el comienzo de la pandemia “estamos en contacto con Carlitos Rodríguez que es el referente del Programa Che Sida. Empezamos con recomendaciones y dando nuestros teléfonos. Las medidas son dinámicas y nos vamos adaptando a las nuevas recomendaciones que se dan en salud pública”, indicó.

En este momento, las personas que están en condiciones de salir de sus casas se pueden acercar al Hospital Municipal por calle Alsina, donde era la guardia vieja, y retirar su medicación. La atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00.