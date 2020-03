Confirmaron una reestructuración de los CAPS

En el marco de la Emergencia Sanitaria, desde el próximo miércoles 25 de marzo, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) funcionarán de manera reestructurada con una principal diferenciación: patologías respiratorias y patologías no respiratorias. Cómo se atenderá.

Para continuar con la preparación por posibles casos de coronavirus y en el marco de la Emergencia Sanitaria en Olavarría, desde el próximo miércoles los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) tendrán una reestructuración en su funcionamiento y se diferenciarán por su tratamiento de patologías respiratorias y no respiratorias.

“La idea de reestructurar los CAPS es para no cruzar gente que tenga patología respiratoria y la gente que consulte por otra patología, que igual va a tener la atención”, manifestó la directora de APS Virginia Draghi, al tiempo que sostuvo que “le pedimos a la gente en este contexto que consulte realmente la sintomatología de urgencia. No va a haber turnos programados y se va a priorizar la urgencia en los dos tipos de centros. No queremos que se mezclen las patologías”.

Asimismo remarcó que en los CAPS “no respiratorios” se “va a priorizar el control de embarazadas, porque no lo podemos dejar. Va a haber centros a los que van a ir las ginecólogas del Hospital y el equipo del caps no respiratorio también va a controlar a sus embarazadas”.

“Los controles de niños sanos -de menos de un año- que estén en riesgo, también se seguirán controlando, el médico de cabecera los va a citar”, agregó.

En el caso del CAPS Nº17 (25 de mayo 1135) va a ser exclusivo para consultas de traumatología y cirugía: lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 horas atenderán los traumatólogos, martes y jueves de 8 a 10 horas lo harán los cirujanos, para abordar a todos los pacientes a los que se los cite, ya sea para curaciones o para las evaluaciones que consideren necesarias los profesionales.

En principio, desde el miércoles 25 de marzo, los CAPS respetarán los horarios de atención habituales. De todos modos, las dudas referidas a este sistema, se aclararán a través de la línea 147.

Es importante remarcar que en la Zona Serrana (CAPS Loma Negra, CAPS Sierra Chica, Hospital de Hinojo, Hospital de Sierras Bayas, Espigas y Recalde) como así también en el CAPS Nº27 (113 Bis 601) la atención no se dividirá de acuerdo a las patologías, pero si se tomarán las medidas necesarias de precaución.

También resulta relevante advertir que los CAPS están distribuidos estratégicamente para evitar la conglomeración de personas en el hospital y que los vecinos sepan que ante cualquier duda pueden consultar al 147, o en los casos urgentes dirigirse al Centro de Atención cercano a su domicilio, de acuerdo a la patología que presente.

Así se diagramarán en la ciudad:

Urgencias no respiratorias:

CAPS 1: Av. Del Valle 4291

CAPS 2: R. S. Peña 1450

CAPS 3: A. Barros y D. Funes

CAPS 6: Calle 13 esq. H. Yrigoyen

CAPS 7: Pueyrredón y Ayacucho

CAPS 12: Barrio C.E.C.O. Casa 500

CAPS 16: Córdoba 3082

CAPS 17: 25 Mayo 1135

CAPS 20: Gral. Paz 11422

CAPS 25: 101 bis 601

Urgencias respiratorias:

CAPS 5 – Territorial 4: R. Fal 4124

CAPS 8: Giovanelli 3867

CAPS 22 – Territorial 6: Mendoza y Balcarce

CAPS 18 – Territorial 2: Av. Alberdi y Cnel. Suárez

CAPS 26: Grimaldi 894

CAPS 23: Emiliozzi 5936