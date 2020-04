Un intendente no donará su sueldo porque gana $ 180.000 y es “poco”

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, rechazó rebajarse el sueldo y donarlo para la lucha contra el coronavirus como hicieron algunos de sus pares, al asegurar que no va a “regalar” su dinero porque cobra $ 180.000 y eso es “poco”.

El jefe comunal del Frente de Todos salió al cruce de los reclamos por la baja en los sueldos de los funcionarios públicos, algo que calificó como una “chicana barata”.

En ese marco, sostuvo que gana $ 180.000 al mes y que un 20% representarían $ 36.000, cuando se gastan $ 750.000 diarios en la lucha contra el coronavirus.

“¿Sabés que significa un sueldo mío? 90 mil pesos un secretario, 40 mil un concejal. La gente no me eligió para que done el 20% del sueldo. Me eligió para que esté al frente de todos los problemas como en este caso”, sostuvo.

Dichiara aseguró que “trabajé toda la vida de esto, no le voy a regalar mi plata a nadie, porque no tengo precio yo 180 lucas por mes, es poco lo que estoy cobrando. No voy a donar nada de mi sueldo”.

Fuente: DIB