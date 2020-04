Olavarriense en Munich: “Algunas cosas se van normalizando, aunque muy de a poquito”

Sol Sraiber hace 3 meses viajó a Munich con la idea de vivir una experiencia de un año, pero la llegada del coronavirus frenó los planes. En contacto con Infoeme, cuenta como pasa los días en una casa de familia extrañando a sus afectos en Olavarría.

“Llegué hace varios meses y recientemente hubo algunos cambios pero seguimos en cuarentena hasta el 3 de mayo” comienza diciendo la joven olavarriense para agregar: “En el estado de Baviera ya se permite ver a gente en lugares públicos y el barbijo se recomienda pero no es obligatorio todavía, pero acá siempre tuvimos la posibilidad de salir a hace deportes”.

La nacida en Olavarría agregó también que “los eventos deportivos, culturales fiestas están prohibidos hasta el 31 de agosto, pero el gobierno alemán confirmó que desde el 4 de mayo se va a ir normalizando todo y empiezan las clases con los cursos más grandes y por último el kinder”.

A pesar de haber conocido tan solo un poco del país que la recibió y sabiendo que los medios de comunicación han declarado que la situación está contralada, Sol tiene la ilusión de que pase pronto porque “el sistema de salud acá es muy bueno y Alemania siempre controló la situación” por lo que seis de cada siete enfermos pueden ser tratados por su médico generalista sin tener que ser hospitalizados.

En cuanto a su situación personal, la oriunda de Olavarría confirmó que “ver que no puedo cumplir las metas con las que llegué no está bueno. Estoy aprendiendo a valorar las pequeñas cosas, más estando lejos de mi familia pero por suerte habló todos los días, estoy en paz de que ellos estén bien y que Argentina tiene bastante bien controlado”.

“Tengo momentos en los que me pongo triste, pero no pienso en volver porque me costó mucho llegar acá y estoy segura de que mi familia está contenta de que este bien”