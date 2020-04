La música olavarriense no se detiene en cuarentena

El aislamiento social, preventivo y obligatorio, ha logrado una actividad mayor en las redes sociales y en la difusión de música y trabajos conjuntos virtuales.

Olavarría no escapa a esto, y los músicos y músicas de nuestra ciudad muestran día a día los trabajos que realizan.

Infoeme dialogó con 4 integrantes de diversas bandas de nuestra ciudad, quienes contaron como llevan la cuarentena y que contenido están generando.

Emanuel Tisera, cantante y bajista de la banda Forasteros contó que busca “tratar de canalizar el encierro con la música. Siempre fue la música lo que mejor y más felices nos hizo” y agregó “no hay que bajar los brazos ahora, es momento de seguir componiendo, tratando de generar por el arte propio y la banda, sin perder comunicación los músicos de la banda y generar desde nuestras casas nuevo contenido”.

En relación a la banda que integra, explicó que “estamos armando un video con imágenes cotidianas y situaciones que vivimos cada uno desde su lugar de encierro. Todos tenemos un lugar donde es el que más cómodos nos sentimos”. “El tema de las redes sociales yo lo uso mucho, porque es el acercamiento con la gente, los amigues, la familia. Uno se siente mucho mejor cuando toca una canción y de alguna manera simula lo que es tocar en vivo. He hecho un par de vivos, y por la interacción después me he dormido diferente, más contento” concluyó.

El aislamiento también logró, de alguna manera, que bandas que hace mucho tiempo que venían sin tocar comiencen nuevamente un camino de actividad musical. El caso de “Qué Bicho te Picó?” demuestra esto "hace dos años dejamos de tocar porque se nos empezó a hacer muy difícil juntarnos, y también sentimos que necesitábamos un descanso” detalló “Nacho” Castro, y agregó “estamos siempre en contacto, somos amigos. Este fin de semana de semana santa teníamos organizado un viaje a La Plata (a la casa de Lucho, el guitarrista) para terminar unos temas que estaban en proceso... pero surgió esto del Coronavirus y tuvimos que quedarnos en casa”.

La emoción de regresar a la actividad no fue interrumpida por la pandemia, es por ello que el grupo decidió “armar una canción y grabarla desde casa. Lucho fue el pilar de todo, se puso al hombro la edición y producción musical desde su estudio, nos iba pasando lo grabado y entre todos lo terminamos de producir. Es una hermosa canción y ojalá todos puedan disfrutarla, cantarla, bailarla”. “Estamos muy contentos, felices de poder hacer música y regalar un poco de alegría en este momento tan difícil que estamos pasando. Vamos a seguir grabando canciones de cuarentena. También vamos a seguir tocando... estamos lejos pero estamos” cerró el cantante de la banda local.

Lo mismo ocurre con “Uruguayas Dúo”, un conjunto local. En diálogo con Infoeme, Sofía Arevalo comentó que “para nosotras, la distancia y la imposibilidad de ensayar nos llevó a trabajar con temas que ya teníamos, y encontrarnos con grabar, mezclar y armar videos como algo nuevo”. También definió que esa modalidad es “la forma de seguir en contacto con la gente que nos sigue, y hacerles entender el mensaje de quedarse en casa y que igualmente se puede seguir transmitiendo el arte”.

Por último, el baterista de “Arrastraterrestre” y “Coso”, Franco Fitte, destacó que “estamos más que nada manteniendo activa las redes sociales, tratando de generar contenido y subiendo algunos videos”.

También expresó que se encuentran “generando ideas nuevas y tratando de ver como reactivar cuando vuelva todo al ruedo. La situación es complicada porque no se puede salir a tocar y tampoco ensayar, pero tratamos de mantener todo lo más vigente que podemos haciendo videos con Arrastraterrestre y con Coso, aunque uno de los integrantes está en España”.

Como conclusión, detalló que “la modalidad es que todos los que graban me pasan el audio a mí así lo trabajo, mientras que los videos van a la persona que normalmente nos edita los videos. Después con esa bajada que armo arriba de la batería que grabo en mi casa, le envío todo el material a la persona del video y junta todo”.

De esta manera, los músicos y músicas de nuestra ciudad continúan trabajando y manteniendo activo un circuito artístico que ayuda a pasar el aislamiento.