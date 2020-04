Internos de la Unidad N°27 y una varada en Italia, juntos en una Maratón Solidaria

Emilia Juliano, desde Italia y Javier, Leonel, Antonio y Leonardo desde la Unidad Penal N°27 de Sierra Chica se unieron en una actividad solidaria, una de las tantas que se ven a diario para hacerle frente a la Emergencia Sanitaria provocada por el virus del COVID-19.

Días atrás y a pesar de los más de 12.000 kilómetros que los separan, Emilia Juliano y los cuatro detenidos se unieron con el objetivo de correr una maratón. La necochense está varada en Bolbeno, un pueblo en el norte de Italia que tiene 300 habitantes y está a 600 metros de altura y como forma de ayudar a su ciudad decidió transformar la situación que atraviesa junto con su hermano en un hecho solidario.

Maratonista por hobby, la argentina decidió correr una maratón alrededor de la casa donde se está hospedando y poner en venta las 281 vueltas que le llevaría completaron los 42K y fue un éxito, ya que recaudó más de $100.000 que fueron destinados al Hospital Municipal “Dr. Emilio Ferreyra” de Necochea.

Pero la iniciativa que surgió días atrás no la realizó sola, su padre -un reconocido juez de la ciudad balnearia- recorrió la misma distancia en bicicleta alrededor de su casa y cuatro internos de la Unidad N°27 también se unieron a la prueba.

Javier fue el impulsor dentro de la cárcel a sumarse a la argentina, contó que se enteró por las noticias de la idea de la joven de 29 años y que reconoció el apellido ya que el juez y padre de Emilia es integrante de la Asociación de Penal Pensamiento.

“Todo empezó porque en el noticiero vimos lo de la carrera con un fin solidario, y nosotros que estamos acá, pensamos en acompañarla. Queríamos apoyar desde nuestro humilde lugar, dadas las circunstancias, no hay distinción para nadie, somos todos personas. Estamos luchando todos por el bien común”, dijo Javier que corrió la cuarta etapa.

Los cuatro detenidos recorrieron los 42.195 metros de la maratón alrededor de la cancha de fútbol del penal, cada uno trotando 10,5K y comenzaron con la prueba el pasado miércoles a las 8:00 -de manera simultánea con Emilia en Italia- terminando casi cuatro horas después.

“Me enteré por mis compañeros, por Javier, que fue el que lo propuso y me gustó la idea por el objetivo que tiene. Desde este humilde lugar donde estamos privados de nuestra libertad física, ayudar de esta forma para que se recaude y se visualice lo que estamos haciendo, es importante para nosotros”, destacó Antonio que además agradeció al Servicio Penitenciario por la ayuda y por encargarse del control de la carrera de 42K y que también hicieron cumplir los protocolos de seguridad que establece las medidas sanitarias.

Finalmente, Leonardo de 37 años se sumó al proyecto porque “si Dios quiere, pronto voy a recuperar mi libertad y esto es algo buenísimo que me sirve a mí también en lo personal para cambiar, estoy pagando un error que cometí. Hoy cambié mi vida y esto es parte de ese cambio, es una etapa nueva, esta es la primera vez que me comprometo a hacer algo de este tipo y me encantó”.

Emilia demoró tres horas y 42 minutos en completar las 200 vueltas y los internos algunos minutos más, pero desde el pueblo italiano o desde una de las cárceles de Sierra Chica el objetivo fue el mismo… correr por el Hospital Municipal de Necochea y quién sabe, de ahora en más, seguir corriendo para ayudar a otros necesitados a pesar de que la pandemia y su trato dentro de las cárceles no deja de ser un foco de tensión.

Fuente: Prensa SPB

Fotos: Prensa SPB // Infobae