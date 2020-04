Torres: “Debutar fue un sueño y vivir esto fue muy repentino”

La olavarriense de 22 años superó una prueba en Sarmiento y semanas después se produjo su debut en la segunda categoría del fútbol argentino.

El pasado 8 de marzo será una fecha difícil de olvidar para Camila Torres ya que inició la Fase Campeonato de la B Nacional y formó parte del 11 titular de Sarmiento que derrotó a Banfield por 1 a 0.

“Llegué a Sarmiento hace 3 semanas, estaban buscando una central zurda y el coordinador de El Fortín, amigo de mi papá, me avisó y me armó una prueba. Después de día para otro me avisan que tengo que viajar, y bueno fui un viernes y el mismo día Sergio Barbagelata, mi DT me dijo que quería que me venga ya, para poder empezar a jugar enseguida, el podía hacer solo tres incorporaciones y quedé entre esas tres" rememora la futbolista con pasado en Ferroviario de Hinojo.

Camila Torres debutó en el certamen y recordó el partido: “Hicimos todas un gran partido, debutar fue muy lindo y emotivo para mí porque fue un sueño” y “la verdad que fue todo muy repentino y al cabo de dos semanas ya estaba viviendo acá, viviendo todo lo que siempre quise hacer. Se lo debo a mi familia que siempre me apoyó en esto".

"Los entrenamientos son durísimos y siempre hacemos algo diferente, lunes y martes se dedican más a lo físico (gimnasio y aeróbico) y el resto de los días tenemos mucho laburo de piernas y mucha táctica” recuerda la joven mientras que en la actualidad realiza actividades dentro de su hogar para cumplir con el aislamiento social obligatorio.

Con los tres puntos en el bolsillo y sin fecha de regreso a las canchas debido a la pandemia del virus COVID-19, la olavarriense sabe que uno de los objetivos del plantel es “poder lograr el ascenso, pero en lo personal también seguir creciendo y aprendiendo".

Entrevista: Capitana de Oro