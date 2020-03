“Es otro avance en defensa de la libertad sindical”

Este lunes, CICOP informó una sentencia del Tribunal de Trabajo que permitiría el funcionamiento de la entidad gremial en Olavarría, en un conflicto con el Municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales. Declararon la inconstitucionalidad de artículos de varias leyes y garantizaría la “libertad sindical”.

En voz de Alejandra Capriata, titular de la Asociación de Profesionales de la Salud que dialogó con Infoeme, señaló que tras la primera audiencia el pasado 13 de febrero, el Tribunal de Trabajo presentó una sentencia en la que rechazó algunos puntos pedidos por el Sindicato de Trabajadores Municipales.

“En primera instancia, pidieron retirar del ámbito del Tribunal de Trabajo la demanda y llevarla a la Justicia, esto fue denegado” señaló, y agregó que se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 32 de la Ley de Asociaciones Sindicales y el 52 de la Ley de Empleo Municipal. “Estos dos artículos decían que solo se puede ser representado por el sindicato que tuviera personería sindical” dijo Capriata y agregó: “va en contra de lo que dice la Constitución en el artículo 14 bis y también del convenio de la OIT, que permite la libertad sindical para elegir lo que mejor le convenga”.

Pero, además, esta declaración avalaría el precedente de la Corte Suprema de Justicia de 2013 por un caso de ATE. “El Sindicato de Municipales de Olavarría decía que eran los únicos, y no nos sentimos identificados y representados, entonces proponemos a CICOP que tiene inscripción gremial”.

En la sentencia (que quedó abierta a solicitud de nueva información) el Tribunal de Trabajo pidió al Municipio “saber cuántos pertenecen a la Asociación de Profesionales de la Salud (regularizada por la carrera médico hospitalaria provincial y local) y cuántos al STMO”. Capriata, en este sentido, dijo que “todavía hay un proceso para seguir, la Justicia tiene sus tiempos, hay que analizar los datos. Un perito irá a la Municipalidad. Y después se tiene que expedir para ver si somos aceptados como delegación local”.

En este sentido, recordó que la presentación se hizo meses atrás bajo la figura de “amparo judicial” que es una demanda “para garantizar la libertad sindical”. En este sentido, cargó contra el Sindicato de Municipales y el Municipio, dado que “no les importa nuestras circunstancias, ni siquiera aparecemos en el convenio. Encima dicen que nos cobran la cuota solidaria porque ‘trabajan para nosotros’ y no es así”.

En este sentido, volvió a cargar contra el Municipio por la falta de respuestas y la falta de actitud para destrabar la situación. Incluso, Capriata recordó que desde el área de Legales “no me recibieron la documentación pertinente, incluso me dijeron que no íbamos a sentarnos en la mesa de negociaciones paritarias” cerró.