El fútbol local tiene nutrida actividad durante el fin de semana

Desde este viernes al próximo miércoles habrá actividades futbolísticas variadas. Inferiores jugarán una nueva fecha del Torneo Preparación, Primera División tendrá continuidad y el femenino saldrá a cancha por primera vez en este 2020.



El pasado miércoles se estableció el cronograma de actividades para el venidero fin de semana que comenzará este viernes con partidos del fútbol menor:



Inferiores

Zona A

Viernes

Ferro C. Sud vs. Embajadores – 18:30 (6ª, 10ª y 7ª)

Embajadores vs. Ferro C. Sud – 18:30 (9ª, 5ª y 8ª)

Estudiantes vs. El Fortín – 18:30 (10ª, 9ª y 5ª)

Sábado

El Fortín vs. Estudiantes – 17:00 (6ª, 7ª y 8ª)

Interzonal

Sábado

Sierra Chica vs. Racing – 10:00 (9ª y 7ª) y 17:00 (5ª y 10ª)

Zona B

Viernes

San Martín vs. Luján – 17:30 (9ª, 6ª y 5ª)

Sábado

San Martín vs. Cosecha Mundial – 10:30 (10ª)

Loma Negra vs. Hinojo – 16:30 (6ª, 5ª, 10ª y 9ª)

Postergado 1ª fecha

El Fortín vs Cosecha Mundial - 10ª div. Miércoles 11 18:30



También quedó establecido el programa del Torneo Apertura de Primera División que tendrá un solo partido en la tarde del domingo.



El cronograma completo:



Domingo 8

Loma Negra vs. Estudiantes – 17:00 y 19:00

Lunes 9

Cosecha Mundial vs. Ferro C. Sud – 18:00 y 20:00

Embajadores vs. Municipales – 18:00 y 20:00

Racing vs. Sierra Chica - 19:00 y 21:00 (A puertas cerradas)

Martes 10

El Fortín vs. Hinojo – 18:00 y 20:00



Y además, haciendo su estreno, salen al Enrique De la Quintana, las mujeres de la Liga. Las actividades para Sub15 y Primera será:



Primera

10:00 Tres Hermanos vs. CEF N°100

11:15 Racing vs. Pueyrredón

12:30 Avellaneda vs. Ferroviario

13:45 Luján vs. Loma Negra

15:00 Ferro C. Sud vs Provincias Unidas

16:15 CEF N° 44 vs El Fortín

En SUB15:

11:00 Racing vs Estudiantes

13:00 CEF N°100 vs Pueyrredón

14:00 CEF N°44 vs Ferro C. Sud