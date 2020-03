Infoeme | Política | Semana Política - 29 de Marzo de 2020 | 14:00

La semana política: entre la paciencia, los riesgos económicos y más cuarentena

La extensión del aislamiento social obligatorio parece ser un hecho: solo se aguarda la confirmación oficial. Una situación que no se desmadró al menos en el sistema de Salud, con el Estado como factor fundamental. Los riesgos de quienes no respetan la cuarentena, pero el riesgo mayor de aquellos que no tienen para comer. El rol de líder de Alberto Fernández.