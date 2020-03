La Unión Industrial local reclama “medidas urgentes” por la crisis

“Situación apremiante de las Pymes de Olavarría, pedimos medidas con cáracter de urgente”. Ese fue el nombre de una dura solicitada dada a conocer desde la Unión Industrial local en las últimas horas, en un escrito que tiene como principal destinatario el Ejecutivo Nacional.

“En virtud de la crisis sanitaria por el Covid-19, y de la suspensión de actividades en la mayoría de los sectores productivos del país y en particular las Pymes de Olavarría nos encontramos ante una situación extrema de falta de liquidez para afrontar pagos y sueldos ante la apertura del clearing bancario dispuesta por el Banco Central de la República Argentina. Esta medida nos ha hundido en una situación insostenible”, se enfatiza en el inicio de ese escrito.

“La contrapartida de esta medida es que las empresas libradoras de cheques deben darle cobertura, y ante la parálisis de actividad, esto resulta de cumplimiento imposible”, se añade a continuación, como antesala a exponer que esa situación tiene como principal consecuencia “la quita de margen para el pago de haberes”. “Las Pymes somos las generadoras del 70% de empleo del país”, se enfatizó luego.

Sin mayores vueltas se habló expresamente de un “ahorcamiento de la capacidad financiera de las Pymes”, subrayando que si esta situación no se acompaña con medidas urgentes se generará un “corte generalizado en la cadena de pagos”.

“Pedimos la intervención urgente del Banco Central, para que inste a las entidades financieras a poner rápidamente en vigencia la normativa que libera más de 350.000 MM de pesos a los bancos vía préstamos para sueldos, acuerdos en descubierto, líneas de capital de trabajo. Esto hoy en día no está operativo y vemos con desconcierto que hay entidades crediticias que no solo no las están otorgando, sino que están dando de baja líneas acordadas, mostrando absoluta falta de sensibilidad en un contexto como el que estamos viviendo”.

Por último se requirió que “se dé urgente atención a un reconocimiento por parte del Estado Nacional de un porcentaje de los salarios, debido a que la interrupción de las cadenas productivas ya está generando daños que sin la debida intervención comprometerán irreversiblemente el tejido productivo y el empleo”.