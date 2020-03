Paolo Quinteros: “En Estudiantes fueron cuatro títulos en mi año de debut”

Paolo Quinteros, líder natural en sus equipos y con un libro lleno de anécdotas, dio una charla virtual que estuvo organizada por el Club Ameghino y entre tantos temas abordados recordó su paso consagratorio por Olavarría.

“Empecé a jugar a los seis años en mi ciudad en un club de barrio; estaba todo el día picando la pelota. De ahí pasé a jugar el TNA en La Unión de Colón, no quería esquivar ningún escalón” comenzó diciendo el escolta para después agregar: “Desde muy chico jugaba al fútbol y también al básquet, después elegí la naranja porque me apasionaba. Recuerdo que me tenían que echar los profes, porque llegaba un momento que ya molestaba”.

El destacado deportista comentó que a pesar de saber que quería ser deportista profesional no descuidó sus estudios y que terminó la secundaria antes de llegar a Olavarría para su primera experiencia en la máxima categoría del básquet nacional.

“En Estudiantes el primer año mío fue tremendo, salimos campeones de la Liga, el Torneo Panamericano, Liga Sudamericana y Copa de campeones, fueron cuatro títulos en mi año de debut. Yo salgo revelación, fue un año espectacular”

El jugador de 41 años y figura en Regatas contó al centenar de espectadores que llegó al “bataraz” de la mano de Sergio Hernández -actual coach de la Selección Argentina- y “tuve que sacrificarme mucho, había jugadores tremendos que cuando los miraba decía como voy a jugar en este equipo. Yo venía de una categoría inferior, jugar en la “A” con esos monstruos era un objetivo. Yo en cada entrenamiento le mostraba a Sergio Hernández que me sentía capaz y así me fui ganando la confianza de él y de mis compañeros y me abrieron las puertas y no desaproveché”.

Uno de esos monstruos como lo llama el colonense era nada más y nada menos que Byron Wilson a quién le regaló elogios y respeto: “Byron fue mi mentor, él me ayudó muchísimo, aprendí mucho de él. Nos quedábamos horas después de entrenamientos a competir y realizar lanzamientos. Otro que no faltaba a esos momentos de fundamentos era Gabriel Díaz –NdR: en la actualidad asistentes en Central Entrerriano-”.

En la charla tampoco faltaron las experiencias en Boca “donde en tres grandes años ganamos muchos títulos”, Europa donde “ascendí a la ACB con León y después jugué en Zaragoza donde compartí equipo con Matías Lezcano y Lucas Victoriano” y su regreso a Argentina para jugar en Regatas aunque “nunca pensé que iba a durar tanto tiempo en un Club. Regatas es mi segunda casa, estoy muy cómodo en Corrientes y acá sigo”.

Párrafo aparte para el paso del defensor del elenco “fantasma” en La Generación Dorada: “Sabía que era muy difícil entrar al grupo, tuve la mala suerte para mí y la buena suerte para la selección que Manu Ginóbili y Carlos Delfino eran competidores de mi puesto y así y todo luché para ganarme un lugar y lo conseguí. Pude jugar un Juego Olímpico, ganar una medalla de bronce, jugué un mundial, un preolímpico en Mar del Plata. La selección fue un camino duro pero sabía que si trabajaba me iba a llegar”.

Luego de tantos éxitos a nivel personal y defendiendo la camiseta de su país, el basquetbolista también recordó el duro de momento de no ser elegido para los Juegos Olímpicos de Londres: “yo venía haciendo un trabajo de años, me había costado mucho ganarme ese lugar y que me lo quiten por otras cuestiones me había parecido una injusticia, me había preparado mucho para estar ahí y había mostrado que estaba capacitado”.

“Cuando Sergio Hernández volvió a llamarme a la selección con 40 años para mí fue muy emocionante, un momento especial porque ahí si pude cerrar esa puerta que estaba mal cerrada”

Para finalizar el capitán del “remero” contó que hizo “de todo para llegar” desde pedir ejercicios hasta cambiar su forma de alimentación que le permitieron “prolongar mi carrera” y en la actualidad ser uno de los baluartes de La Liga Nacional.

“Hoy puedo decir que me encuentro muy bien y un año más voy a jugar” concluyó el múltiple campeón de la Liga Nacional entre los emojis de aplausos que invadieron la pantalla en la charla organizada por la institución de Villa María, que a la espera de terminar con la pandemia del coronavirus realizó una interesante propuesta de la mano de un completo jugador.

Entrevista: Prensa Ameghino