Coronavirus en Azul: “es más todo lo que se ha generado”

Tras conocerse que una pareja de Azul dio positivo por coronavirus, el hijo de dicho matrimonio dialogó con medios de la vecina ciudad para aclarar algunas “desinformaciones” y llevar tranquilidad sobre el estado de salud de sus padres.

Si bien dijo que “han sido horas intensas” destacó que sus padres “presentaron solamente fiebre, por ahora no hubo otros síntomas y espero que no se le manifiesten”.

Luego de haber viajado el 7 de marzo a Europa, regresaron en un vuelo reprogramado (tras la declaración de pandemia) y realizaron la cuarentena a rajatabla. Como comenzaron con fiebre, les fueron realizados los hisopados.

“Por protocolo, así me explicaron, los llevaron al Hospital para estar en observación. Hoy ni siquiera tuvieron fiebre, por suerte están bien. Es más todo lo que se ha generado y la desinformación que lo que sucede” dijo.

También denunció a agentes de viaje y empresas de viajes dado que “intentaron cancelar y posponer pero las opciones que les ofrecían no eran viables”. “Las empresas decían que estaba todo normal en Europa. Estuvieron en Francia y España, nada más. Mientras ellos estuvieron todo parecía estaba normal” dijo.

Confirmó a su vez que tras volver a Ezeiza “vinieron en su propio auto, por lo cual no tuvieron contacto con nadie del exterior y vinieron derecho a su casa. Viendo la mano y la cuarentena que debían realizar me encargué yo mismo de preparar todo en su casa para que tengan los víveres necesarios y todo para que no salgan para nada por 14 días. Si hubo alguien responsable que realicen la cuarentena fui yo. Ni siquiera tuvieron contacto conmigo ni estuvieron en el negocio como se dice”.

De todas maneras, admitió que “los shockeó” la noticia del positivo por coronavirus “pero obviamente después de hacer la cuarentena, ver las noticias y saber tanta cantidad de muertos, saber que ellos lo tenían no fue nada bueno. Ya hoy estaban más tranquilos y agradecidos con la excelente atención del Hospital Pintos” cerró.