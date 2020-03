“Dejo el trabajo y me voy a Córdoba para buscar la marca para ir a los Juegos Paralímpicos”

El pasado martes de dio a conocer la postergación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en manos del Comité Olímpico Internacional y consultada por Infoeme sobre la medidas, habló con Daiana Moura.

La nadadora adaptada y representante “albiceleste” en los Juegos Parapanamericanos de Lima se mostró de acuerdo con la postergación y también confirmó que la medida que había adoptado de instalarse en Córdoba hasta la fecha límite -julio de 2020- para conseguir marca se extenderá en búsqueda de cumplir un sueño.

“Después de la última concentración, en febrero pasado, tomé la decisión de irme a vivir a Córdoba para entrenar en conjunto con mi entrenadora y no seguir con el complicado entrenamiento a distancia. Todo teniendo como objetivo el de conseguir las marcas para los Juegos Paralímpicos” comenzó diciendo la nadadora olavarriense.

La representante de la Selección Argentina contó que si bien “la postergación me da más tiempo para lograr el objetivo, me llevó a tomar la decisión de instalarme en Córdoba de manera permanente y acomodarme a esta nueva situación de los entrenamientos presenciales, que lo pude hacer pocos días, pero realmente noté la diferencia” y después sostuvo que esa medida “fue una decisión difícil de tomar, dejar el trabajo y la familia, pero hay que jugársela e intentarlo, esta es una oportunidad que difícilmente se vuelva a dar y si bien conseguir un trabajo hoy en día es difícil no es imposible”.

“Iba a ser una catástrofe sanitaria que los Juegos Olímpicos se hagan ahora, a pesar de que Japón ya casi este libre del virus, era juntar a gente de todo el mundo”

Conforme con la medida tomada por el Comité Olímpico Internacional, la representante de la Agencia Córdoba Deportes regresó a la ciudad la pasada semana tras su participación en el Torneo Nacional en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y afirmó que “la mayoría de los deportistas vivíamos la incertidumbre de qué iba a pasar, era mucho stress porque no podíamos entrenar en nuestros deportes”.

“Una cosa es mantenerse en forma, pero sin las herramientas respectivas se hacía difícil, entonces el comunicado fue una tranquilidad, saber que tenemos ahora más tiempo” dijo Moura que cuando se normalice la situación tendrá nuevas posibilidades de clasificación a los Juegos Paralímpicos.

Se la juega, no duda, deja la ciudad en búsqueda de un sueño y en conjunto de Constanza Quellet -su entrenadora- irá en búsqueda de alguna marca que le permita representar a Argentina en la máxima cita del deporte mundial.